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Al Mundial 2026 solamente le quedan cuatro partidos. Con Francia, España, Inglaterra y Argentina, las semifinales ya están confirmadas y estos países buscarán el boleto a la gran final que se disputará en el MetLife Stadium de New Jersey para determinar al nuevo campeón.

Estas semifinales tendrán un condimento extra, debido a que son consideradas las mejores de la historia. El fundamento está en el ranking FIFA, que se actualizó a lo largo del certamen, y que tiene a estos cuatro países dentro del top 4, por lo que esta vez sí clasificaron las cuatro mejores del mundo.

Además, esta es la primera vez en la historia que sucede que las cuatro primeras selecciones del ranking FIFA lleguen a semifinales. En las 22 ediciones anteriores de la Copa del Mundo nunca había ocurrido.

Quien llega como primera del ranking es la Selección de Francia. Tras comenzar en la tercera posición, durante el certamen logró importantes victorias que le permitieron escalar a la cima. En semis se enfrentará a España, que del segundo puesto bajó al tercero.

Por el otro lado del cuadro están los puestos pares. En primera instancia aparece la Selección Argentina, que está segunda luego de perder la cima durante el transcurso del Mundial, mientras que en segunda está Inglaterra, asentada en la cuarta posición.

El camino de Francia a las semifinales del Mundial

Fecha 1: Francia 3 vs. Senegal 1

Fecha 2: Francia 3 vs. Iraq 0

Fecha 3: Francia 4 vs. Noruega 1

16avos de final: Francia 3 vs. Suecia 0

8vos de final: Francia 1 vs. Paraguay 0

4tos de final: Francia 2 vs. Marruecos 0

El camino de España a las semifinales del Mundial

Fecha 1: España 0 vs. Cabo Verde 0

Fecha 2: España 4 vs. Arabia Saudita 0

Fecha 3: España 1 vs. Uruguay 0

16avos de final: España 3 vs. Austria 0

8vos de final: España 1 vs. Portugal 0

4tos de final: España 2 vs. Bélgica 1

El camino de Argentina a las semifinales del Mundial

Fecha 1: Argentina 3 vs. Argelia 0

Fecha 2: Argentina 2 vs. Austria 0

Fecha 3: Argentina 3 vs. Jordania 1

16avos de final: Argentina 3 vs. Cabo Verde 2

8vos de final: Argentina 3 vs. Egipto 2

4tos de final: Argentina 3 vs. Suiza 1

El camino de Inglaterra a las semifinales del Mundial

Fecha 1: Inglaterra 4 vs. Croacia 2

Fecha 2: Inglaterra 0 vs. Ghana 0

Fecha 3: Inglaterra 2 vs. Panamá 0

16avos de final: Inglaterra 2 vs. RD Congo 1

8vos de final: Inglaterra 3 vs. México 2

4tos de final: Inglaterra 2 vs. Noruega 1

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