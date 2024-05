El Parlamento Patagónico se desarrolló este jueves en Río Gallegos, pero contó sólo con la presencia de los legisladores santacruceños, mientras que el resto de los diputados de la región participó a través de una plataforma online, lo que generó algunos inconvenientes a la hora del intercambio y el trabajo legislativo.

Fue en ese contexto en el que se abordaron temas como la situación de la empresa YCRT (Yacimientos Carboníferos Río Turbio), que se encuentra en la Ley Bases dentro de las empresas públicas a privatizar con mayoría estatal. Los legisladores sancionaron un pedido al Gobierno nacional para que considere a la usina, a la mina y al puerto de Punta Loyola como una unidad económica.

También consensuaron varios proyectos que hacían referencia a los despidos masivos en organismos del Estado nacional. En todas las provincias hubo casos similares en entes como Enacom, INTA, Anses, AFIP, etc. Lo propio se hizo con el tema soberanía, respecto a las bases de potencias en la región como son la China en Neuquén y la de la OTAN que quiere instalarse en Tierra del Fuego.

Previo al término del encuentro, la presidenta del Parlamento, Iris Rasgido, contó a Radio LU12 AM680 que este jueves mantuvo, junto a los presidentes de los bloques de las demás provincias, “un encuentro para trabajar sobre los proyectos presentados por cada una, para hoy trabajar de manera más integral sobre lo que nos preocupa a los patagónicos y entendiendo que tiene otra relevancia a partir del acuerdo del tratado de las Provincias Unidas del Sur“.

“Hacemos mucho hincapié -continuó- sobre la realidad santacruceña en relación a la situación de YCRT, al retiro de YPF de las áreas maduras, a la obra de las represas, a todas las acciones que debería implementar Vialidad Nacional, a las medidas de ajuste en la educación pública“. Asimismo, remarcó la importancia de que el Parlamento Patagónico haga foco “en el hecho de poder cuidar nuestros recursos naturales, poder potenciar la productividad en Santa Cruz y la región, pero fundamentalmente “con el respeto que el Gobierno nacional debe tener hacia cada una de las provincias y hacer un llamamiento a lo que significa este ajuste, planteado desde las medidas nacionales, en cada una de las provincias”, despuntó.

Anticipó que luego de la sesión de este viernes, volverán a reunirse con los presidentes de bloques para “acordar en qué lugar de la Patagonia nos podremos volver reunir” y explicó que “hay dos variables que afectan muchísimo, que son las distancias y la situación económica. Eso implicó que este Parlamento, que se había planteado desde la presencialidad, hoy se dé desde la virtualidad, para posibilitar la participación de todas las provincias”. Para finalizar, Rasgido remarcó que “cuando la Patagonia se une para poder plantear cuestiones que tienen que ver con el crecimiento y desarrollo de cada provincia, indudablemente es una gran instancia para todos los legisladores”.

Diputada Agostina Mora.

También habló el vicepresidente del Parlamento, Carlos Santi. Recordó que “tenemos políticas en común en la región: nos unen la idiosincrasia, el clima, la geografía, la economía, el turismo, la minería, la pesca, el petróleo, las represas, el hidrógeno verde y azul“, enumeró. Por eso, enfatizó en la importancia de “pelear como bloque patagónico, sobre todo en estos tiempos difíciles que se nos vienen, donde seguimos siendo el patio trasero de la Argentina, pese a ser los que más energía y petróleo aportamos al país. Eso nos tiene que mantener unidos, no importa de qué espacio político vengamos“, destacó.

La Opinión Austral también entrevistó a la parlamentaria Agostina Mora, quien indicó que hubo cierto debate sobre si se tenían que repudiar o no los despidos en los organismos nacionales. “Legisladores de algunas provincias no estaban de acuerdo con la palabra repudio, pero creemos que el Parlamento Patagónico tiene que tener un posicionamiento claro, no estamos a favor del despido de ningún trabajador o trabajadora de la administración centralizada y descentralizada del Estado, pero por sobre todo porque eso tiene como correlato el vaciamiento de las políticas públicas de un Estado que se achica cada vez más”.

Mora señaló que se trata de trabajar sin banderías políticas, “tratando de acordar sobre ejes estratégicos de nuestra región, que sin dudas es resistir el escenario nacional que amenaza a YCRT, amenaza a YPF, amenaza a las represas, amenaza nuestro desarrollo y la soberanía energética“, enfatizó.

Por su parte, también habló el diputado Pedro Muñoz. El legislador destacó el reclamo unificado que vienen haciendo los gobernadores patagónicos y dijo que estamos en una etapa histórica que “nos tiene con suma preocupación, dados temas como el de las tarifas“. Hizo hincapié en la situación de YCRT y en la soberanía de la región. Sobre el primer punto, aclaró que salió aprobado que se mantenga la unidad productiva, mina, usina y Punta Loyola, y “no desmembrada“. Mientras que sobre el segundo punto, expresó que hay que tener en cuenta “la cuestión geopolítica” y afirmó que con los avatares que hay a nivel mundial, “no es un hecho aislado que estas potencias quieran venir a esta región“.