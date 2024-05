Hace unos meses, Morena Beltrán y Lucas Blondel blanquearon su romance y, desde entonces, no dejan de mostrarse juntos en las redes. Durante el streaming “Generación F” (ESPN), el cual forma parte la periodista, su colega, Sofía Martínez, le preguntó “si se iría a vivir con el futbolista, al exterior, en caso de que le saliera algún trabajo”; a raíz de esto, Beltrán hizo unas impactantes declaraciones y, luego, Blondel se contactó por videollamada y dio su punto de vista.

Las impactantes revelaciones de More Beltrán y Lucas Blondel sobre si se irían a vivir juntos afuera

More, confesó: “Lo hemos conversado. Se lo plantearía, teniendo en cuenta la oportunidad que me salga”.

Y, continuó: “A favor de él en esta situación, de irse o no irse. Yo creo que lo tenés que hacer, porque, por ahí, nosotros tenemos 50 años y podemos seguir laburando de esto, literal y, ellos, a los 35, 37, o más, 38 o 40, o hasta cuándo decida, tenés como una fecha de vencimiento”. Ante esto, manifestó: “Si creo que, actualmente, pesa más el estar juntos”.

Luego de esto, Blondel se contactó por videollamada, y, dijo: “Estaba escuchando que me sacaban mano. Justo, lo hablamos hace unos días. Obvio que yo quiero que me acompañe, pero no se maneja hasta que ocurre. Por ahora, estamos felices acá”.

