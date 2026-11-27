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La Campaña Antártica de Verano 2026/2027 (CAV) comenzó en el Apostadero Naval Buenos Aires al pie del rompehielos ARA “Almirante Irízar”, que zarpará en los próximos días hacia el continente blanco para cumplir un despliegue de alrededor de 120 días bajo el mando del capitán de navío Héctor Gustavo Vera.

El operativo moviliza a personal militar y científico para sostener la presencia efectiva de la República Argentina en el Sector Antártico Argentino, un territorio estratégico en el que el país mantiene presencia ininterrumpida desde hace más de 120 años —desde la fundación de la estación meteorológica en las islas Orcadas— y donde sostiene 13 bases, incluida la base Esperanza, con familias y una escuela funcionando todo el año.

La campaña resulta central para el sostenimiento operativo de las bases, el despliegue logístico y la investigación científica constituyen el respaldo concreto de los derechos soberanos y el peso político de Argentina dentro del Sistema del Tratado Antártico de 1959, el marco internacional que reservó el continente para fines pacíficos y congeló los reclamos territoriales.

Se trata de la campaña número 123 que emprende nuestro país.

En la actualidad, el debate sobre la soberanía austral cobró nuevo impulso frente al interés creciente de las grandes potencias por los recursos y el control geopolítico del Océano Austral, y de cara a 2048, año en el que se cumplirán 50 años de la entrada en vigor del Protocolo de Madrid de protección ambiental y quedará habilitada la posibilidad de que algún país solicite una conferencia para revisar las restricciones sobre la explotación de recursos naturales.

El acto oficial de inicio de la campaña estuvo encabezado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, acompañado por el canciller Pablo Quirno y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare. También participaron los jefes del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay; de la Fuerza Aérea, brigadier general Gustavo Javier Valverde; y del Ejército, teniente general Oscar Santiago Zarich.

Las autoridades argentinas en el acto.

Logística y bases

El itinerario del ARA “Almirante Irízar” se dividirá en tres etapas destinadas al aprovisionamiento y relevo de dotaciones de las siete bases conjuntas permanentes —Esperanza, Marambio, San Martín, Orcadas, Carlini, Belgrano II y Petrel— y de las seis bases transitorias operativas durante el verano: Matienzo, Brown, Decepción, Primavera, Cámara y Melchior.

Dentro del cronograma logístico, el rompehielos trasladará cerca de 1.600 metros cúbicos de materiales, maquinaria y equipamiento a la Base Antártica Conjunta Petrel para avanzar con su infraestructura. Estas tareas forman parte del Plan Pujato, que integra la Base Naval Integrada de Ushuaia como plataforma de proyección hacia el sur, Petrel como nodo logístico marítimo y aéreo y el ARA “Almirante Irízar” como eslabón naval.

La Armada Argentina pondrá a disposición del Comando Conjunto Antártico unidades navales y aeronavales, entre ellas el aviso ARA “Puerto Argentino” y helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval. Durante la campaña, el rompehielos transportará personal, víveres, combustible, materiales y equipos, brindará apoyo a 59 proyectos científicos, realizará tareas de búsqueda y rescate y retirará residuos en cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos por el país.

Soberanía

Pese al despliegue operativo, la política antártica del gobierno de Javier Milei recibió fuertes cuestionamientos en las ultimas semanas por el impacto del ajuste presupuestario y la orientación geopolítica en el extremo sur.

En una entrevista con La Opinión Austral, el exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, advirtió que el problema no empieza en 2048 cuando se revise el Tratado de la Antártida, sino en el presente, y precisó que ese pacto no vence, sino que dentro de dos décadas podrá abrirse la revisión del Protocolo de Madrid.

Para Carmona, una de las principales amenazas actuales es el alineamiento incondicional con Estados Unidos y la posibilidad de habilitar participación o presencia estadounidense en Tierra del Fuego y en la base naval de Ushuaia, subordinando el programa antártico argentino a una potencia aliada de Gran Bretaña.

El exfuncionario también cuestionó la falta de iniciativa diplomática frente a la proyección británica desde las Islas Malvinas en articulación con Punta Arenas y reclamó retomar la cooperación con Chile a través de la Comisión Binacional en Asuntos Antárticos, además de revertir el desfinanciamiento de la ciencia antártica y marítima. En ese sentido, planteó la necesidad de recuperar una planificación estratégica a 10, 20 y 30 años mediante una Estrategia Nacional Antártica, reactivar la iniciativa Pampa Azul y garantizar recursos sostenidos para no perder el posicionamiento histórico del país en el continente blanco.

Además, la diputada nacional Agustina Propato sostuvo que “ya hay una pugna geopolítica global muy fuerte que pasa por el Atlántico Sur y que va a pasar prontamente con más fuerza en la Antártida” y señaló que, aunque en el Ejecutivo existe conciencia de ese escenario, “recortan todo lo relacionado con las campañas antárticas, recortan las capacidades logísticas de la Armada Argentina y recortan el presupuesto de la ciencia”.

Propato afirmó que “no hay una política real de conciencia y protección soberana de estos sectores que están en medio de un nuevo interés geopolítico a nivel global” y reclamó una mirada integral rumbo a 2048: “Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur forman parte de un constructo sistémico que no se puede pensar ni gestionar de manera estanca o individual”.