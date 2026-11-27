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El senador nacional por Chubut, Carlos Linares (Partido Justicialista), cuestionó la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y sostuvo que el mecanismo permitía garantizar igualdad de oportunidades entre los distintos espacios políticos. En diálogo con Radio LU12 AM680, el legislador también se refirió a la reforma electoral impulsada por el Gobierno nacional.

Sobre la reforma electoral, que obtuvo media sanción en el Senado y deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados, Linares confirmó que su bloque votó en contra de la eliminación de las PASO.

“Me parece que las PASO, y más en estos momentos, cumplen un rol importante para dar paridad, para dar tranquilidad a todos los partidos políticos, de poder dirimir sus internas al mismo tiempo, en el mismo día y de la misma forma y con las mismas posibilidades”, expresó.

El debate por las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) se trasladó al Congreso de la Nación.

En ese sentido, consideró que el sistema permitía que los diferentes sectores políticos compitieran en condiciones más equitativas. Como ejemplo, mencionó que tanto el Partido Justicialista como el oficialismo, la Unión Cívica Radical y el PRO cuentan con distintos dirigentes interesados en disputar candidaturas.

“En una interna juega mucho el aparato de uno o de otro, y según el poder económico que pueda llegar a tener ese candidato”, señaló.

Sin embargo, aclaró que su espacio acompañó otros aspectos de la reforma, vinculados con la actualización de las normas electorales. Entre ellos mencionó los cambios en la veda electoral, la regulación de la publicidad y las restricciones relacionadas con la venta de bebidas alcohólicas.

Para Linares, algunas disposiciones habían quedado desactualizadas frente a las nuevas formas de comunicación. “Con las redes sociales es un tema imposible de controlar”, afirmó sobre las restricciones para difundir información electoral durante la veda.

El costo de las PASO

Durante la entrevista, el senador también fue consultado sobre uno de los principales argumentos utilizados por el Gobierno nacional para impulsar la eliminación de las primarias: el gasto que representa su organización.

Linares cuestionó las cifras difundidas durante el debate legislativo y aseguró que no hubo documentación que respaldara el monto de 200 millones de dólares mencionado por algunos representantes del oficialismo.

“Primero, porque no tenían ni idea. Es cara, decía, es cara. El otro día se lo apuró un poco a (Diego) Santilli cuando vino a exponer y, como no tenía idea, dijo 200 millones de dólares. ¿Cómo llegaron a esa cifra? ¿Por qué 200 millones de dólares? Y la verdad, no tuvieron una sola explicación, no hay un solo papel que avale que una de las PASO vale 200 millones de dólares”, sostuvo.

Linares: “Me parece que las PASO cumplen un rol importante para dar paridad, para dar tranquilidad a todos los partidos políticos”.

El legislador también cuestionó que se utilice el costo de las elecciones como argumento para eliminarlas, mientras que, según planteó, existen otras necesidades de inversión en el país.

“Con 200 millones de dólares podemos hacer 500 kilómetros de ruta. Perfecto, ¿cuántos kilómetros de ruta hizo Milei en tres años? Ninguno. Con 500 millones de dólares podemos hacer 50 colegios. ¿Cuántos colegios hizo Milei en tres años? Ninguno”, manifestó.

En otro tramo, defendió la participación ciudadana en los procesos electorales y consideró que votar no debería ser presentado como una carga para la sociedad. “A mí, en lo personal, me encanta ir a votar. Es un acto democrático, es un domingo cada dos años, no es que te están llamando todos los días. ¿En serio estamos diciendo que es un problema eso?”, expresó.

Además, recordó su trayectoria como fiscal partidario desde los 18 años y remarcó la importancia de sostener los mecanismos de participación democrática.

Reforma política

Linares consideró que Argentina necesita discutir una reforma política que contemple los cambios tecnológicos y las nuevas dinámicas de participación, aunque diferenció esa discusión de la eliminación de las PASO. “Hay que hacer una reforma política actualizándola a la realidad que vivimos hoy en día. Hay que modernizar el tema”, afirmó.

Como ejemplo, mencionó los procedimientos administrativos que deben cumplir los partidos políticos para realizar determinadas presentaciones. “Estamos en la inteligencia artificial y todavía tenés que llenar tres tarjetas, firmarlas, llevarlas con el documento, presentarlas. Eso no existe más”, señaló.

También se refirió a los desdoblamientos electorales que realizan las provincias y cuestionó que el calendario de votaciones se extienda durante buena parte del año.

En ese sentido, planteó la posibilidad de establecer una fecha unificada para las elecciones en todo el país, como sucede en otras naciones.

“¿Por qué no todas las provincias en el 30 de octubre hacen una elección general en todo el país? Como pasa en Brasil, como pasa en otros lados”, preguntó.

Para el senador, los adelantamientos electorales pueden generar consecuencias institucionales y responder a estrategias políticas antes que a las necesidades de la ciudadanía. “Todo lo que se hace, los adelantos electorales, son ventajas electorales. No son para beneficio de la gente. No es que están pensando en la gente”, cuestionó.