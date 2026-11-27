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Los referentes del equipo reconocieron la superioridad de Escorpión en materia de actitud y confiaron en las posibilidades de revertir el resultado. Con la necesidad de recuperar su mejor versión futbolística y obligado a ganar en Río Gallegos, la Comisión de Actividades Infantiles emprenderá su viaje hacia la capital santacruceña para afrontar la revancha de las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur ante Escorpión FC, que hizo historia en Comodoro Rivadavia al imponerse por 2-1 en el primer capítulo de la serie.

El equipo dirigido por Nicolás Segura y Néstor Andrés Silvera completó este viernes su último entrenamiento en la ciudad petrolera, utilizando las instalaciones del club Huracán, en el barrio Industrial. La actividad permitió ajustar detalles, aunque las molestias físicas de algunos futbolistas impidieron despejar las incógnitas respecto a la formación titular.

La delegación comenzará su periplo hacia el sur a la medianoche, con horario estimado de arribo para el mediodía del sábado. Está previsto que por la tarde realice un último movimiento en Río Gallegos, en la antesala del decisivo encuentro que se disputará en cancha sintética del club Hispano Americano.

La derrota sufrida en el Estadio Municipal alteró los planes del conjunto chubutense, que deberá asumir el protagonismo frente a un adversario que encontró argumentos para neutralizarlo, capitalizó sus oportunidades y ahora contará con el respaldo de su público.

José Chacón, autor del descuento mediante un tiro libre en el encuentro de ida y precisamente oriundo de Río Gallegos, expresó su confianza en las posibilidades de revertir la historia, aunque reconoció las dificultades que planteará Escorpión.

“Contento por ir a jugar a Gallegos. Para nosotros también es lindo estar en esta instancia, en una semifinal. Va a ser duro, pero creo que tenemos con qué para poder dar vuelta la serie y traernos la llave”, sostuvo.

Los defensores Chacón y Alejandro Manchot se movieron de manera diferenciada durante la última práctica. El experimentado marcador central debió abandonar el campo de juego en el entretiempo del partido de ida y posteriormente se sometió a estudios que descartaron una lesión muscular. Esa circunstancia alimenta el optimismo del cuerpo técnico respecto a su reaparición.

Distinta es la situación de Chacón, quien integrará la delegación, aunque su presencia desde el inicio está condicionada por un fuerte dolor en la cintura. El defensor riogalleguense realizó una marcada autocrítica sobre lo sucedido el domingo pasado y admitió que la CAI estuvo lejos de responder a sus propias expectativas.

El jugador de Río Gallegos José Chacón es duda para arrancar el partido desde el inicio.

“Hicimos un partido malo para nosotros. Nos levantamos con el pie izquierdo, pero aun así creo que en el segundo tiempo lo fuimos a buscar. Buscamos la forma y nos costó porque ellos se hicieron fuertes atrás, se replegaron bien. Creo que ahora se va a dar un partido parecido, en el que nosotros lo vamos a ir a buscar desde el momento en que arranque”, explicó.

Y agregó: “Tenemos las herramientas y trabajamos para poder dar vuelta la llave, traer la clasificación y jugar una final”.

También el cordobés Mateo Moreno trabajó al margen del grupo como consecuencia de un golpe sufrido frente a Unión San Martín Azcuénaga, por la competencia doméstica. El ex Talleres de Córdoba, habitualmente una de las primeras alternativas defensivas, estaría a disposición del cuerpo técnico.

En contrapartida, el puntano Gustavo Arce no logró recuperarse de un golpe recibido en el torneo local y tampoco estarán disponibles los juveniles Mateo Hawrylak, el arquero Santiago Rodríguez y LautaroSalinas, quienes se encuentran realizando pruebas futbolísticas en Chile, mientras que el defensor Benjamín Ruiz viajó a Buenos Aires para probarse en San Lorenzo de Almagro.

“Nos ganaron con más actitud”

El diagnóstico de Chacón respecto a la primera semifinal trascendió las cuestiones estrictamente tácticas. El defensor consideró que Escorpión estableció diferencias desde la predisposición colectiva, un aspecto que la CAI deberá igualar y superar para sostener sus aspiraciones.

“Creo que nos ganaron con más actitud y ganas. Ellos tuvieron más actitud que nosotros, pero sabemos que ahora no podemos negociar eso. Si ellos ponen ganas, nosotros tenemos que poner más; si ellos juegan bien, nosotros tenemos que jugar mejor, y si hay que meter, nosotros vamos a tener que meter más”, enfatizó.

El futbolista también reconoció el trabajo estratégico del entrenador de Escorpión y la capacidad del representante santacruceño para administrar una ventaja que consiguió en un breve pasaje del complemento.

“Padín hizo un buen planteo. Se encontraron con dos goles de la nada, pero era lo que habían venido a buscar. Se llevaron muchísimo y ahora nos toca a nosotros ponernos el mameluco e ir a luchar allá”, graficó.

Chacón recordó, además, que la CAI ya debió superar una instancia de máxima exigencia frente a Jorge Newbery y respaldó sus expectativas en la jerarquía individual del plantel.

La dupla técnica de la CAI Nicolás Segura y Andrés Silvera.

“Sabemos la calidad de jugadores que tenemos y lo que podemos dar. Ya superamos un obstáculo que había sido Newbery, uno de los rivales más duros. Obviamente, Escorpión también tiene sus armas, es durísimo y lo demostró acá. Nos vino a ganar de visitante y a nosotros no nos queda otra que ir allá y tratar de robarle ese partido”.

“Tenemos una revancha rápida”

Desde la experiencia, Alejandro Manchot prefirió centrar el análisis en las falencias propias antes que detenerse en las virtudes del conjunto santacruceño. El marcador central reconoció que la derrota generó malestar en el vestuario, aunque valoró la posibilidad inmediata de corregir lo sucedido.

“Estamos bien, lógicamente con la bronca del partido anterior. Uno, cuando juega en casa, se quiere hacer fuerte, pero no fue el caso. Tendremos que ir allá a buscar la clasificación”, manifestó.

El defensor aseguró que durante la semana existieron conversaciones internas para identificar las razones de la caída y trabajar sobre los aspectos que condicionaron el funcionamiento colectivo.

“Nos enfocamos más en nosotros. Puertas adentro hablamos de cuáles fueron los errores que cometimos y por qué el resultado se termina dando así. Sin quitarles mérito a ellos, obviamente, que hicieron un gran partido y me imagino que les salió a la perfección lo que habían planificado. Nosotros sabemos las cosas que tenemos que corregir y el domingo tenemos la posibilidad de hacerlo”, señaló.

Lejos de imaginar un encuentro abierto por las necesidades del visitante, Manchot anticipó un desarrollo con características similares al registrado en el estadio Municipal Comodoro. Entiende que Escorpión intentará administrar la diferencia y que la CAI deberá evitar que la urgencia termine condicionando sus decisiones.

“No veo un partido tan diferente al del domingo. Ellos se fueron con un triunfo y seguramente van a querer cuidarlo. Tenemos 90 minutos por delante para convertir un gol y emparejar la serie”, analizó.

Ni las particularidades del césped sintético ni las eventuales condiciones climáticas modifican, según el defensor, el eje de la preparación. “Tenemos la posibilidad de jugar 90 minutos, de corregir las cosas que no hicimos bien, de una revancha rápida y de poder avanzar de fase. Estamos esperanzados con que va a ser así”.

Conde vuelve y se evalúan variantes

La única certeza en materia de nombres propios es el regreso de Mateo “Chaquita” Conde, quien fue expulsado en la revancha ante Jorge Newbery y cumplió su sanción el último fin de semana.

Su disponibilidad representa una alternativa importante por la versatilidad que ofrece. Puede desempeñarse como lateral derecho ante una eventual ausencia de Chacón o incorporarse al mediocampo, donde tiene capacidad para cumplir distintas funciones.

La probable formación de la CAI sería con Alejo Lazarte; José Chacón o Mateo Conde, Alejandro Manchot, Franco Flores y Brian Rojas; Oscar Chiquichano, Matías Ávila, Luciano Contreras, Conde o Luciano Barrientos; Luca Miroglio y Agustín Jara.

La resolución dependerá fundamentalmente de la evolución física de los defensores y de las modificaciones tácticas que considere necesarias el cuerpo técnico para desarticular el dispositivo que tan buenos resultados le proporcionó a Escorpión en el encuentro de ida. La CAI deberá recuperar profundidad, circulación y eficacia ofensiva, pero también evitar las mismas desatenciones que le permitieron a Escorpión, marcar dos goles en apenas dos minutos.

Del otro lado estará un Escorpión fortalecido anímicamente, que consiguió una victoria histórica fuera de casa y que tendrá ante su gente la oportunidad de escribir otra página significativa en su corta trayectoria institucional.

La ventaja pertenece al representante de Río Gallegos. La obligación, a la CAI, que llegará a la capital santacruceña convencida de que todavía tiene argumentos para cambiar el desenlace de una semifinal que amenaza con convertirse en uno de los grandes acontecimientos futbolísticos del año para Escorpión.

El decisivo partido se jugará el domingo a las 17 horas en el estadio “Gustavo Ángel Soulés” del Club Deportivo Hispano Americano con Fabio Vanderley Kiona como árbitro principal y Cristian Zurti y Javier Vera en calidad de asistentes. El cuarto árbitro designado es Luciano Sanabria, todos provenientes de Comandante Luis Piedra Buena.