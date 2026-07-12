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La balanza comercial energética argentina alcanzó un superávit superior a USD 6.987 millones entre enero y junio de 2026, el mayor registro histórico para un primer semestre, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

El resultado representó un crecimiento interanual del 87%, impulsado por el aumento de las exportaciones y la caída de las importaciones de combustibles, consignó “BAE Negocios”.

Las ventas externas de combustibles y energía llegaron a USD 8.118 millones, un incremento del 52% respecto del mismo período del año pasado. Al mismo tiempo,las compras al exterior de combustibles y lubricantes descendieron 29% y tocaron su nivel más bajo desde 2007.

La BCR destacó que más del 70% del crecimiento exportador respondió al aumento de la producción. Además, precisó que el 79% de la suba de las exportaciones se explicó por mayores cantidades enviadas al exterior, mientras que el 21% restante correspondió al aumento de los precios internacionales, impulsados por la volatilidad geopolítica derivada del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el cierre temporal del estrecho de Ormuz.

El Estrecho de Ormuz es clave para el transprote de la energía.

Vaca Muerta

La entidad atribuyó el crecimiento principalmente al desarrollo de la cuenca neuquina. La producción no convencional de Vaca Muerta ya representa más del 68% del petróleo y el 67% del gas producido en la Argentina durante 2026.

Además, la BCR remarcó que más del 72% de las exportaciones argentinas de combustibles y energía corresponden a petróleo crudo y gas, por lo que el incremento productivo de esos recursos resulta determinante para el desempeño del sector.

En ese contexto, la Bolsa de Comercio de Rosario sostuvo: “Proyectamos para este año un crecimiento del 16% en la extracción de petróleo del país, lo que llevaría a la mayor producción petrolera de la historia argentina y rompería el máximo productivo de 1998“.

Comercio exterior

La entidad indicó que la energía ya representa más del 15% del total de las exportaciones argentinas, la mayor participación registrada en dos décadas y el nivel más alto para un primer semestre.

En sentido contrario, la incidencia de los combustibles dentro de las importaciones cayó a menos del 3%, el porcentaje más bajo desde 1999.

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que las ventas externas del sector energético podrían superar los USD 14.400 millones al cierre de 2026. Además, proyectó que la balanza energética podría superar los USD 12.000 millones, otro récord histórico.

Oleoducto VMOS

La BCR también destacó el impacto esperado del oleoducto VMOS, que unirá Allen con Punta Colorada. La obra comenzaría a operar en noviembre y permitirá incorporar 190.000 barriles diarios adicionales para exportación en una primera etapa.

El proyecto, aprobado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), contará con una capacidad de hasta 550.000 barriles por día, con posibilidad de alcanzar 700.000 barriles diarios si continúa el crecimiento de la producción. Con esa infraestructura en funcionamiento, las exportaciones de energía podrían superar los USD 18.500 millones en 2027.