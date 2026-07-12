Matt Damon protagonizó un divertido y tierno momento mundialista durante una entrevista exclusiva con el periodista de C5N, Mariano Ojeda; en el marco de la gira de prensa por el lanzamiento de su nueva película “La Odisea”, el actor demostró que, su vínculo con nuestro país, sigue más fuerte que nunca.

Apenas se sentó frente al micrófono y, supo el origen del cronista, Damon no ocultó su simpatía. “Como eres de Argentina, digamos ‘¡vamos Messi!'”, lanzó.

Aprovechando el clima mundialista y los cuartos de final que se disputan este fin de semana, el periodista no dudó en hacerle la pregunta del millón: ¿Por quién hincha cuando se cruzan las banderas de su patria y la de su esposa, la argentina Luciana Barroso?.

La respuesta del protagonista de “La Odisea” combinó humor, honestidad y una fuerte dosis de supervivencia conyugal. “Si quiero volver a mi casa, es Argentina”, bromeó, entre risas.

“Pero, en mi casa, obviamente, alentamos a ambos; no se espera que Estados Unidos llegue tan lejos, así que, normalmente, animamos a ambos y, luego, mientras Estados Unidos se desvanece, nos ponemos nuestras camisetas de la Argentina”, reveló ,sobre el tierno ritual familiar que comparte junto a sus hijas.

No es un secreto el amor que Matt Damon profesa por las costumbres criollas; en reiteradas ocasiones, se lo ha visto disfrutando de mates, asados y hasta sufriendo en las tribunas de la Bombonera.

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