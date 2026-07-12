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La pasión por la Selección argentina se renueva en cada partido, pero también encuentra su lugar en las canciones que acompañan a los hinchas dentro y fuera de las canchas. La música se ha convertido, una vez más, en el puente entre los jugadores y un pueblo que alienta hasta el último minuto.

En ese contexto, una nueva canción comenzó a circular en las últimas horas en redes sociales. Se trata de una emotiva interpretación realizada por el payador Pedro Saubidet junto a su hija Pauli, quienes presentaron “Quiero ganarme 100 años de perdón”, una adaptación de la canción “Astros”, de Ciro y los Persas.

El video, que ya comenzó a compartirse entre hinchas y amantes de la música popular, refleja el sentimiento de quienes viven cada partido de la Albiceleste como una verdadera fiesta. Los Saubidet, unieron sus voces en una versión cargada de emoción, orgullo y referencias a algunos de los momentos más significativos de la historia futbolística argentina.

La letra propone un recorrido por distintas épocas y protagonistas que marcaron el camino de la Selección. Desde la tradicional rivalidad con Brasil hasta las hazañas de Diego Maradona y el liderazgo de Lionel Messi.

Uno de los pasajes más destacados expresa: “Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el ‘Narigón’”, en una clara alusión a uno de los episodios más recordados de la historia del fútbol argentino: el partido ante Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, donde Maradona convirtió la famosa “Mano de Dios”.

Aquel encuentro quedó grabado en la memoria colectiva no solo por lo deportivo, sino también por el contexto histórico que lo rodeaba, apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas. La frase de la canción recupera, desde el imaginario futbolero argentino, aquel sentimiento de revancha simbólica que acompañó a una de las victorias más emblemáticas de la Selección.

La referencia al “Narigón” apunta a Carlos Bilardo, entrenador de aquella Selección campeona del mundo en 1986, que junto a Maradona lideró uno de los equipos más recordados del fútbol argentino.

Más adelante, la letra pone el foco en el presente de la Selección con un mensaje que resume el deseo de todo un país, ser bicampeones: “Quiero ganarme cien años de perdón y con Leo salir campeón”.

Lo que se hereda, no se roba

Pero más allá de las referencias deportivas, esta versión también tiene un componente especial: el vínculo entre un padre y su hija unidos por la música y la pasión por alentar al seleccionado argentino. Esa conexión atraviesa toda la interpretación y refuerza una idea profundamente arraigada en la cultura popular: el sentimiento por la camiseta se transmite de generación en generación, encontrando en la música una de sus expresiones más genuinas.

Con una guitarra criolla, sin artificios ni grandes producciones, el video logró llegar al corazón de miles de argentinos por su cercanía. La voz fresca de Pauli, con el apoyo de su papá le da vida a una canción que celebra la identidad argentina.

El próximo miércoles 15 de julio, la Scaloneta volverá a escribir un capítulo más, en una imponente semifinal contra Inglaterra. De esta manera, “Quiero ganarme 100 años de perdón” se suma a las expresiones culturales nacidas al calor de la pasión futbolera en el marco del Mundial 2026.

La canción completa

Los pobres gringos no entienden nada,

al ver la barra descontrolada;

y, si precisan que alguien les cuente,

pregúntenle a Brasil qué se siente.

Quiero volver a robarle un gol al ladrón,

como el Diego y el “Narigón”,

y que brille la cuarta estrella

en el cielo glorioso de mi Nación.

Quiero ganarme cien años de perdón

y, con Leo, salir campeón,

y que baile el país entero, borracho,

al compás de la Selección.

Ni los vikingos, ni los piratas,

ni los franchutes, ni los de España,

porque este sueño no se termina:

esta es la fiesta de la Argentina.

Quiero volver a robarle un gol al ladrón,

como el Diego y el “Narigón”,

y que brille la cuarta estrella

en el cielo glorioso de mi Nación.

Quiero ganarme cien años de perdón

y, con Leo, salir campeón,

y que baile el país entero, borracho,

al compás de la Selección…