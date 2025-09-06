Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Caer, levantarse y volver a empezar. Esa podría ser la síntesis del presente de Ludmila Oporto, la futbolista de Río Gallegos, que este fin de semana volvió oficialmente a disputar un partido luego de más de un año y medio de inactividad por una grave lesión. Lo hizo como titular en la victoria de UAI Urquiza por 3 a 1 ante Sarmiento, por la fecha 15 de la Zona B del torneo de la Primera B del fútbol femenino argentino.

Fue un regreso esperado, cargado de emociones y también simbólico: no solo fue el reencuentro de Oporto con la pelota, sino que coincidió con el primer triunfo de su equipo tras siete jornadas sin conocer la victoria. Candela Acuña, Tamara Penayo y Elena Mentana marcaron los goles del Furgón, que también sufrió la expulsión de Anabela Aquino. Ludmila jugó todo el primer tiempo y parte del segundo, aportando despliegue, experiencia y compromiso en una presentación que se vivió como una pequeña revancha personal.

El retorno de Ludmila se da en un contexto cargado. Hace unas semanas, en diálogo con Radio LU12 AM680, la exjugadora de Newell’s, San Lorenzo y Huracán había contado con crudeza lo que vivió tras romperse los ligamentos cruzados en un amistoso con el equipo rosarino. No solo debió afrontar la complejidad de una lesión de ese calibre, sino también el destrato institucional que sufrió: “Me dieron un certificado trucho para liberarme y ocupar mi cupo con otra jugadora”, denunció. La mala rehabilitación que recibió en Newell’s complicó aún más su recuperación, y la dejó sin club, sin obra social y con una carrera estancada.

Las 11 que vencieron a Sarmiento.

En LU12, Oporto detalló que fue Futbolistas Agremiados quien finalmente le brindó el espacio adecuado para completar su rehabilitación y poder regresar en condiciones. Gracias a gestiones de su representante, UAI Urquiza, club que actualmente milita en la segunda categoría, le abrió las puertas sabiendo que venía de un largo parate. “Entrenaba sin contrato, solo con la ilusión de volver a jugar”, contó en ese entonces.

Ese esfuerzo y esa paciencia rindieron frutos este viernes. La victoria ante Sarmiento no solo fue clave para cortar la mala racha del equipo, sino también para consolidar a Ludmila como una pieza más en el engranaje del equipo.

En sus comienzos, Ludmila jugó en Quilmes Futsal y en clubes barriales como Ahonikén y Car-Mar, donde se formó jugando con varones. De allí saltó al fútbol grande de Buenos Aires, con pasos en El Porvenir, Huracán y San Lorenzo, hasta llegar a Newell’s Old Boys. Hoy, con una historia marcada por la resiliencia, vuelve a intentarlo desde abajo, en un campeonato que no tiene los flashes de la Primera pero sí exige al máximo.

El fútbol femenino argentino, como bien dijo Ludmila, sigue teniendo estructuras precarias. “A pesar de tener contrato, no podés vivir del fútbol femenino. O comés, o pagás el alquiler”, sintetizó en una frase que se replica entre cientos de jugadoras del país. Por eso, el regreso de Oporto no es solo deportivo: es una reivindicación, una forma de resistir y sostener el sueño en un sistema que muchas veces no acompaña.

Para UAI Urquiza, el triunfo ante Sarmiento representa una bocanada de aire en medio de un torneo complejo. Pero para Ludmila, representa mucho más. Es volver a creer, volver a sentir la adrenalina de competir, volver a ponerse los botines y saber que, después de tanto, sigue de pie.

Como dijo: “Todo llega a su tiempo. Tardó, pero ya estoy haciendo lo que más me gusta”. Este fin de semana, ese deseo se volvió realidad. Y si bien el camino no será fácil, Ludmila ya demostró que está lista para dar pelea.