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Un nene de dos años permanece internado en estado delicado en Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti, en la provincia de Mendoza, tras haber ingresado con graves lesiones cerebrales que encendieron las alarmas por un posible caso de maltrato infantil.

De acuerdo con información difundida por medios locales, el menor presentaba traumatismos compatibles con el denominado “síndrome del zamarreo”, una forma severa de violencia que ocurre al sacudir de manera brusca a un niño pequeño. Este tipo de agresión puede provocar daño neurológico irreversible, hemorragias y, en los casos más extremos, la muerte.

Ante la gravedad del cuadro, el hospital activó de inmediato el protocolo judicial y radicó una denuncia para que intervenga la Justicia provincial. En paralelo, el padre del niño —quien se encuentra separado de la madre— junto a otros familiares presentó una segunda denuncia contra la mujer, a quien acusan de presunto maltrato.

Un niño internado en el Notti derivó en una grave denuncia por maltratos y apuntan a su madre.

Investigación judicial y medidas urgentes

Según trascendió, el niño vivía con su madre y la pareja de ella. En ese contexto, la Justicia ordenó este miércoles una restricción de acercamiento contra ambos, mientras avanza la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Además, intervienen organismos especializados como el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y el Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI), que realizan un seguimiento del caso. Se supo también que el menor ya había estado internado previamente en el mismo centro de salud meses atrás, un dato que suma preocupación al cuadro actual.

Un caso que conmociona y se suma a otro hecho reciente

El episodio en Mendoza se conoce pocos días después de otro caso que generó fuerte impacto en el país, ocurrido en Comodoro Rivadavia.

Allí, un niño de cuatro años, identificado como Ángel López, falleció tras ingresar sin signos vitales al hospital regional. El hecho ocurrió el 5 de abril, luego de que se solicitara asistencia médica por dificultades respiratorias en una vivienda.

Los primeros resultados de la autopsia revelaron que el menor presentaba lesiones en la cabeza y signos de agresiones reiteradas. El informe forense descartó un accidente doméstico o causas naturales, y concluyó que las heridas eran compatibles con violencia física de alta intensidad.

Según la investigación, el niño tenía más de 20 golpes en el cráneo, lo que refuerza la hipótesis de un ataque. En ese marco, la Justicia ordenó la detención de su madre, Mariela Altamirano, y su pareja, Miacol González, quienes fueron imputados por homicidio agravado.

Ambos permanecen con prisión preventiva por seis meses, mientras avanza una causa que contempla el delito de homicidio agravado por el vínculo, el cual prevé la pena de prisión perpetua.

Alerta por violencia infantil

Ambos casos reavivan la preocupación por la violencia contra niños en Argentina y ponen en foco la importancia de la detección temprana y la intervención estatal ante situaciones de riesgo.

El estado de salud del menor internado en Mendoza continúa siendo reservado, mientras la Justicia intenta determinar responsabilidades en un caso que conmociona a la comunidad.