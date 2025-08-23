Your browser doesn’t support HTML5 audio
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, envió un mensaje directo al presidente Javier Milei al reclamar consensos en el parlamento y advertir que “en el Congreso de la Nación necesitamos votos y no vetos, acuerdos estratégicos que le permitan a Argentina salir adelante”.
El mandatario provincial compartió este viernes el escenario con Milei en el acto por el 141° aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario y destacó diferencias con el rumbo del Gobierno nacional. “Es un momento importante para la República Argentina, en el que tenemos que generar certeza, sensatez y certidumbre”, señaló.
Pullaro valoró los avances en materia de inflación, pero alertó sobre la urgencia de impulsar reformas con acuerdos amplios: “La gente y los mercados no quieren volver atrás, no quieren que vuelva el populismo ni el kirchnerismo: quieren mirar hacia adelante”.
En ese tenor, cuestionó que “Nación se ha corrido de la obra pública con la máxima de que es corrupción; pero en Santa Fe demostramos, en estos 20 meses, con un plan muy ambicioso, que se pueden hacer obras sin ninguna sospecha”.
El gobernador instó al Ejecutivo nacional a hacerse cargo “de las obras iniciadas y, principalmente, de las rutas nacionales, que están cada vez peor”, y remarcó: “El equilibrio fiscal está bien, pero debe ser superado con políticas de desarrollo productivo”.
