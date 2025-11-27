Este jueves se realiza el Martín Fierro de Cable 2025, que distingue lo más destacado de la televisión por cable argentina correspondiente a la temporada 2024. La ceremonia, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), se desarrollará en el salón Goldencenter de Buenos Aires.

El evento convoca a más de 800 invitados entre talentos, periodistas, autoridades y referentes del espectáculo y la TV paga, con ternas que abarcan más de 30 categorías. La transmisión comenzó a las 19:00 con la cobertura de la alfombra roja; mientras que la gala arrancará a las 21:00, con Lizy Tagliani y Juan Di Natale como conductores.

APTRA anticipó un despliegue tecnológico de última generación que incorpora —por primera vez en Argentina— la cámara Glambot, un dispositivo que registra en ultra slow motion y genera contenido ideal para viralización, como sucede en premios internacionales de alto perfil, incluidos los Oscar y los Emmy.

Qué es la Glambot

No se trata de una cámara convencional operada por una persona, sino de una herramienta sofisticada que combina robótica industrial y videografía de alta velocidad. Funciona a través de un brazo robótico de precisión al que se integra una cámara de cine de alta definición.

Esta tecnología permite captar outfits, gestos y planos destacados de los protagonistas de la noche. El concepto fue desarrollado y perfeccionado por el cineasta canadiense Cole Walliser, quien lo adaptó para la entrega de premios de la Academia de Hollywood y otras galas de gran impacto.

El equipo registra una tasa de fotogramas extremadamente alta (cientos o incluso miles de frames por segundo). Cuando ese material se reproduce a velocidad estándar —24 o 30 frames por segundo— se obtiene un efecto de cámara lenta fluido y visualmente impactante.

Tras la captura, un software automatizado edita el material, agrega efectos, personaliza el resultado y lo envía a la celebridad para que lo comparta de inmediato en redes sociales, garantizando una circulación masiva. El resultado transforma una pose fugaz en una escena con estética cinematográfica, elevando cada aparición en la alfombra roja.

