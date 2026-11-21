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El riesgo país de Argentina volvió a superar los 1.000 puntos básicos y alcanzó los 1.071 durante la jornada del viernes 20 de noviembre, su nivel más alto en más de un año. El indicador elaborado por JP Morgan registró una suba diaria del 15%, mientras que los bonos soberanos profundizaron sus pérdidas y el dólar mayorista llegó a un nuevo máximo nominal de $1.580.

El deterioro de los activos financieros volvió a poner bajo presión al programa económico de Javier Milei y Luis Caputo. La suba no responde a una sola causa: confluyen las dificultades para fortalecer las reservas internacionales, la debilidad de la actividad económica, las dudas sobre la capacidad de pago de la deuda y la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

A esto se suma un contexto internacional marcado por la búsqueda de activos más seguros, el fortalecimiento del dólar y las expectativas de tasas de interés más elevadas en Estados Unidos.

Qué significa que el riesgo país supere los 1.000 puntos

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento que los inversores exigen para mantener bonos de un país y el que ofrecen los títulos del Tesoro estadounidense, considerados una referencia de bajo riesgo.

Se expresa en puntos básicos. Cuando el indicador argentino alcanza los 1.000 puntos, significa que los mercados exigen una sobretasa de 10 puntos porcentuales respecto de los bonos estadounidenses comparables.

Por ejemplo, si un título del Tesoro de Estados Unidos ofrece un rendimiento del 4% anual, Argentina debería ofrecer aproximadamente un 14% para conseguir financiamiento en condiciones similares.

Esto no significa que el país esté pagando automáticamente esa tasa por toda su deuda, sino que refleja el costo estimado al que podría endeudarse en los mercados internacionales.

El problema es que, cuanto más elevado es el indicador, más difícil resulta acceder al crédito a tasas sostenibles. También disminuyen las posibilidades de refinanciar los compromisos financieros mediante nuevas emisiones de bonos.

El viernes, el riesgo país llegó a 1.071 puntos, después de ubicarse en 848 el miércoles y 931 el jueves. De acuerdo con los datos difundidos durante la jornada, acumuló un incremento del 25,6% en apenas dos ruedas y del 81,8% en lo que va de 2026.

En julio había alcanzado un mínimo de 402 puntos, por lo que el indicador acumuló un crecimiento superior al 150% desde entonces.

Por qué subió el riesgo país en Argentina

Los economistas consultados por la Agencia Noticias Argentinas coincidieron en que la escalada responde a una combinación de factores económicos, financieros y políticos.

Uno de los principales problemas es la acumulación de reservas internacionales. El Gobierno necesita fortalecer la disponibilidad de dólares para afrontar los vencimientos de deuda, atender la demanda del mercado cambiario y sostener la estabilidad financiera.

Sin embargo, la demanda de divisas para importaciones, turismo, ahorro y cobertura cambiaria compite con esa necesidad de acumular reservas.

A esto se suma la dificultad para acceder al financiamiento internacional. Con los bonos argentinos en caída y el riesgo país por encima de los 1.000 puntos, el regreso a los mercados de deuda resulta cada vez más complicado.

El economista Federico Pellegrini resumió uno de los desequilibrios que observa en la economía argentina: “El dólar barato nos está saliendo caro”.

Para explicar su planteo, comparó la evolución cambiaria de Argentina y Brasil. Entre el 23 de octubre y el 19 de noviembre, el dólar aumentó casi un 17% en el país vecino, frente a un 2,3% en Argentina.

Esa diferencia encarece los productos argentinos frente a los brasileños y afecta la competitividad de los exportadores y de las empresas locales que compiten con bienes importados.

En ese contexto, Pellegrini advirtió: “No alcanza con los dólares de Vaca Muerta”.

La referencia apunta a que el ingreso de divisas provenientes de sectores exportadores, como hidrocarburos y energía, no resuelve por sí solo las necesidades financieras y cambiarias del país.

La actividad económica y el empleo también generan incertidumbre

Otro factor que preocupa a los inversores es el estancamiento de la economía. Los últimos datos disponibles del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), correspondientes a agosto, mostraron una caída interanual del 1,7% y una mejora mensual desestacionalizada de apenas 0,1%.

El próximo martes, el INDEC publicará el indicador correspondiente a septiembre. El resultado será observado de cerca porque podría reforzar las señales de una recesión técnica durante el tercer trimestre.

El exdirector del Banco Central Carlos Pérez vinculó directamente el estancamiento con el escenario electoral y las dificultades del Gobierno para consolidar su programa.

El economista consideró que la falta de recuperación de la actividad está elevando la incertidumbre política y sostuvo que, de los dos grandes desafíos que enfrentaba el Ejecutivo a comienzos de año —reactivar la economía y fortalecer las reservas—, solamente hubo avances parciales en el segundo.

“Difícilmente se pueda –hasta las elecciones– activar la economía, por lo que es muy importante trabajar en garantizar la estabilidad financiera, consiguiendo dólares y evitando que los instrumentos en pesos se dolaricen”, advirtió.

La preocupación también está relacionada con el deterioro del mercado interno, la pérdida de puestos de trabajo y las dificultades que atraviesan las empresas para sostener su actividad.

De acuerdo con los relevamientos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) citados en los informes sobre la situación económica, entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se perdieron 437.611 puestos de trabajo registrados y desaparecieron 32.290 unidades productivas.

La contracción del consumo, el menor acceso al crédito y las dificultades de las pequeñas y medianas empresas configuran un escenario que condiciona las perspectivas de crecimiento.

El factor político: qué preocupa a los inversores de cara a 2027

La discusión electoral comenzó a tener un peso creciente en las decisiones financieras. Los inversores no solamente observan los resultados económicos actuales, sino también la posibilidad de que cambie la orientación del programa después de las elecciones presidenciales de 2027.

El analista Gustavo Neffa sostuvo que el mercado ya incorpora en los precios la posibilidad de un regreso del peronismo al Gobierno, ante el deterioro de las expectativas electorales del oficialismo.

“Eso es lo que descuenta el mercado”, afirmó.

La incertidumbre sobre la continuidad de las políticas económicas, el resultado de los comicios y la capacidad del oficialismo para sostener su programa aparecen entre las variables que inciden en la cotización de los bonos.

El presidente Javier Milei también vinculó públicamente la dificultad para reducir el riesgo país con las expectativas políticas. Durante la cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), atribuyó la desconfianza de los mercados al temor de un eventual regreso del kirchnerismo, al que denominó “Orcolandia”.

“Los argentinos no van a votar hacia el pasado”, afirmó el mandatario.

Además, sostuvo: “Argentina, como tiene un pésimo historial, hasta que los argentinos no den el paso de dejar atrás a Orcolandia, vamos a seguir teniendo riesgo país”.

Milei defendió el equilibrio fiscal como condición para reducir el costo del financiamiento y aseguró que una victoria de La Libertad Avanza en primera vuelta en 2027 permitiría avanzar con un paquete de reformas más profundo.

Sin embargo, para los inversores la incertidumbre electoral no es el único problema. También está en discusión la capacidad del Estado para afrontar sus compromisos financieros y sostener la disponibilidad de dólares.

El escenario internacional también presiona sobre Argentina

La caída de los bonos argentinos coincidió con una jornada de mayor aversión global al riesgo. Las bolsas internacionales registraron retrocesos y los inversores buscaron refugio en activos considerados más seguros, como los bonos del Tesoro estadounidense.

Ese movimiento perjudica especialmente a los mercados emergentes, que deben ofrecer mayores rendimientos para atraer capitales cuando aumenta la incertidumbre internacional.

A la volatilidad de los mercados se suman las expectativas de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga una política monetaria más restrictiva. JP Morgan proyectó posibles aumentos de tasas de interés durante las próximas reuniones, una perspectiva que también comparten Bank of America y Deutsche Bank.

El fortalecimiento del dólar y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y Europa agregan presión sobre los activos de mayor riesgo.

El impacto sobre Argentina fue particularmente significativo. Según Bloomberg, los bonos soberanos con vencimiento en 2030 y 2035 lideraron las pérdidas entre los créditos de mercados emergentes durante la jornada del viernes.

El director gerente de Oppenheimer & Co., Fernando Losada, señaló que el país tuvo un desempeño inferior al esperado por las preocupaciones políticas vinculadas con las próximas elecciones.

También advirtió que la desaceleración económica y la menor expectativa de continuidad del Gobierno alimentan las dudas de los inversores.

El dólar subió y los bonos argentinos profundizaron las pérdidas

La tensión financiera también se trasladó al mercado cambiario. El dólar mayorista alcanzó los $1.580, con una suba diaria de $15 y un incremento semanal del 2,4%, el mayor avance desde abril de 2025.

En el Banco Nación, el dólar minorista llegó a $1.595, mientras que el promedio informado por el Banco Central se ubicó en $1.601,32.

Por su parte, el dólar blue alcanzó los $1.675, el MEP llegó a $1.701,05 y el contado con liquidación (CCL) avanzó hasta los $1.771,34.

La diferencia entre el tipo de cambio oficial y las cotizaciones financieras volvió a ampliarse, en un escenario de mayor demanda de cobertura cambiaria.

El Banco Central también mostró un menor ritmo de intervención compradora. Según los datos correspondientes al jueves 19 de noviembre, adquirió apenas US$3 millones, el monto más bajo desde el inicio del programa de acumulación de reservas.

En noviembre, las compras acumuladas alcanzaban los US$344 millones, mientras que las reservas internacionales brutas registraron una caída de US$108 millones en la última variación informada, principalmente por el efecto de la baja en la cotización internacional del oro.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares registraron caídas de hasta el 4,5% en Wall Street y acumularon un retroceso semanal cercano al 7%.

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York también tuvieron una jornada negativa, con bajas en entidades financieras, empresas de energía y telecomunicaciones.

Qué puede pasar con el riesgo país y la deuda argentina en 2027

La principal preocupación es cómo conseguirá el Gobierno los dólares necesarios para afrontar los vencimientos de deuda del próximo año.

Argentina tiene compromisos importantes en moneda extranjera y necesita fortalecer las reservas para cumplir con esos pagos. El escenario se vuelve más complejo porque el nivel actual del riesgo país dificulta la posibilidad de refinanciar los vencimientos mediante nuevas emisiones en los mercados internacionales.

Uno de los compromisos más próximos será el del 9 de enero, cuando el Tesoro deberá afrontar pagos por aproximadamente US$4.400 millones correspondientes a bonos soberanos.

Las necesidades financieras de 2027 también están bajo revisión. El esquema original contemplaba compras del Tesoro al Banco Central por US$4.900 millones, pero esa cifra podría elevarse a US$13.200 millones si continúa restringido el acceso al financiamiento internacional.

Carlos Pérez advirtió sobre la necesidad de revisar las proyecciones oficiales: “El programa financiero de julio ya no es creíble, por eso la necesidad de su reformulación”.

Por su parte, Pellegrini consideró que superar los 1.000 puntos no implica necesariamente haber alcanzado un techo y que una reducción sostenida del indicador dependerá de la capacidad del Gobierno para fortalecer las reservas netas, conseguir financiamiento y contar con un esquema cambiario que permita generar dólares.

En ese sentido, el Banco Central debería comprar al menos US$12.650 millones durante 2027 para afrontar los compromisos de deuda, según las estimaciones difundidas por EFE.