¿Qué ocurre si no presento la Libreta AUH?

No entregar la Libreta AUH puede tener consecuencias económicas y administrativas. La principal es la pérdida del dinero retenido, un monto anual que representa un alivio relevante para los hogares que dependen de la Asignación Universal por Hijo. Además, la falta de presentación puede derivar en la suspensión del cobro mensual, lo que afecta directamente el ingreso familiar.

Anses insiste en completar el trámite dentro del plazo para evitar demoras o la interrupción del beneficio. La presentación es simple y puede hacerse de manera completamente online, lo que facilita cumplir con el requisito.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso

1. Ingreso a Mi Anses

El proceso comienza accediendo a Mi Anses, utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde allí, se puede gestionar toda la información vinculada a la asignación.

2. Revisión de datos de salud y educación

Una vez dentro, se debe ingresar a Hijos > Libreta AUH. El sistema indicará si faltan datos vinculados a educación, salud o vacunación. Esta verificación es indispensable para completar correctamente el formulario.

3. Descarga e impresión del formulario

Si existen campos incompletos, es necesario descargar e imprimir el formulario de la Libreta AUH. Este documento debe ser llevado a la escuela o al centro de salud correspondiente, donde lo firman y sellan para validar la información.

4. Subida del formulario firmado

Luego de obtener la firma, hay que escanear o fotografiar la libreta (en formato JPG y con un tamaño menor a 3 MB). El archivo se carga desde la misma sección del portal Mi Anses.

5. Confirmación y comprobante

Una vez subido el archivo, se debe confirmar el trámite y conservar el comprobante digital. Este documento sirve como respaldo ante cualquier consulta o inconveniente.

Presentación presencial: otra alternativa

Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial pueden presentar la Libreta en formato papel, sin turno previo, en cualquiera de las oficinas de Anses del país. Esta opción está disponible para todas las familias que no cuenten con acceso digital o que necesiten asistencia personalizada.

Por qué es fundamental cumplir con la Libreta AUH

La Libreta AUH no solo garantiza la continuidad del beneficio económico, sino que asegura el seguimiento de la salud y educación de los niños y adolescentes. Completarla a tiempo significa mantener un ingreso esencial y evitar suspensiones que podrían afectar la economía familiar.