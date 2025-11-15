Paula Chaves habló sobre la polémica que se desató luego de que Migue Granados revelara que ella se negó a entrevistar a Eugenia “China” Suárez en “Tapados de laburo” (Olga). La modelo explicó que su decisión no estuvo motivada por conflictos personales, sino por un criterio, estrictamente, profesional: no quería participar de un encuentro que pudiera derivar en interpretaciones mediáticas o generar situaciones incómodas.

“Yo no hubiese podido hacer la nota que, tal vez, todos esperaban”, indicó Paula en diálogo con “Puro Show” (El Trece), en alusión a las expectativas que existían sobre un posible reencuentro mediático entre ambas. “A mí no me gusta el quilombo, ustedes lo saben; le escapo a esas cosas; no me gusta fomentar temas personales ni quedar pegada en polémicas”, añadió.

En este marco, aclaró que comparte, en sus redes, solo aspectos familiares o cotidianos, pero evita involucrarse en situaciones que puedan derivar en enfrentamientos mediáticos; también, se refirió a su relación con la actriz, que atravesó momentos de distancia en los últimos años.

“Problema personal, no tengo. Nuestra relación se enfrió, pero no pasa nada y tampoco banco todo el “hate” que se está comiendo. No está bueno fomentar la agresión ni dividir en bandos”, lanzó, marcando su postura ante la hostilidad que suele generarse en redes cuando se habla de Suárez.

Además, explicó que la propuesta de nota no encajaba con el formato del programa. “Nuestro ciclo no se centra en entrevistas de ese estilo. Tal vez, lo ideal hubiera sido que la nota la hiciera Migue en “Soñé que volaba” o Nati Jota, que lo hace espectacular en las notas de la mañana, pero, en “Tapados de laburo”, no iba a funcionar como esperaban”, aclaró; también, contó que la decisión fue consensuada con el equipo y con la producción del canal, ya que no todos se sentían cómodos con la idea.

Sin cerrar las puertas a un futuro reencuentro, Paula aseguró que no tiene problemas con la actriz y que podría entrevistarla más adelante, en otro contexto o programa. “La entrevistaría, claro que sí. Tengo buena onda, pero, ahora, para este programa puntual, no era el momento ni el lugar”, aseveró.

Leé más notas de La Opinión Austral