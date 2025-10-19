Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El domingo 26 de octubre de 2025, millones de argentinos acudirán a las urnas para participar de las elecciones legislativas nacionales, un proceso clave que definirá el futuro político del país. En esta oportunidad, se renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado, en un contexto de fuerte polarización y reacomodamientos entre las principales fuerzas políticas.

Las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza serán determinantes en la disputa por la mayoría en el Congreso, ya que concentran una gran cantidad de electores y legisladores en juego. El resultado podría modificar el equilibrio de poder entre el oficialismo y la oposición en la segunda mitad del mandato presidencial.

Boleta Única de Papel: cómo será la novedad de 2025

Uno de los principales cambios que marcarán estas elecciones es la implementación, por primera vez a nivel nacional, de la Boleta Única de Papel (BUP). Este nuevo sistema, establecido por la Ley N.º 27.781, reemplaza al tradicional modelo de boletas partidarias y busca modernizar el proceso electoral, reduciendo el uso de papel, los errores y las irregularidades.

Con la Boleta Única, todos los candidatos de los distintos partidos figuran en una sola hoja, lo que permite al votante marcar con un lápiz su elección de manera clara y directa. La medida apunta a evitar el robo o la falta de boletas, una práctica habitual denunciada en los comicios anteriores.

Además, la BUP promete agilizar el escrutinio y fortalecer la transparencia, dado que el conteo de votos se realiza con mayor control y uniformidad en todo el país.

Qué cargos se eligen y en qué provincias

En estas elecciones legislativas 2025, se renovarán los siguientes cargos:

Cámara de Diputados

Se elegirán 127 diputados nacionales, que representan a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La cantidad de bancas por distrito depende de la población y se renueva por mitades en cada ciclo electoral.

Los legisladores electos ocuparán su banca por un período de cuatro años, hasta 2029.

Senado de la Nación

Se renovarán 24 bancas, correspondientes a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires.

Cada una elegirá tres senadores: dos por la mayoría y uno por la primera minoría.

Los senadores tendrán un mandato de seis años, con posibilidad de reelección.

Elecciones provinciales y municipales en simultáneo

Además de la votación nacional, varias provincias aprovecharán la fecha para unificar sus comicios locales. Entre ellas se encuentran Catamarca, Córdoba, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.

En estos distritos se elegirán gobernadores, legisladores provinciales e intendentes, según el cronograma electoral de cada jurisdicción. De esta forma, los ciudadanos emitirán más de un voto el mismo día, combinando la elección nacional con la provincial o municipal.