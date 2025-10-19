Daniela Celis, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), sorprendió al revelar que Thiago Medina, el padre de sus gemelas, le propuso casamiento en uno de los momentos más críticos que les tocó atravesar como familia; el episodio ocurrió luego del grave accidente de moto que el joven sufrió el pasado 12 de septiembre y, por el cual, permaneció internado durante casi un mes; tinalmente, recibió el alta médica el 9 de octubre; la recuperación fue lenta y compleja y, su ex, estuvo presente todo ese tiempo.

En diálogo con el programa “Los Profesionales de Siempre” (El Nueve), Celis recordó un día particular en la unidad de terapia intensiva, cuando compartía un momento íntimo con él. “Lo miro a Thiago y, me quedo tildada mirándolo, a lo que me dice: ‘¿Por qué me mirás así?’”; fue en ese contexto vulnerable y lleno de incertidumbre, que él le pidió casamiento.

Daniela reconoció que, a pesar de haber tenido esperanza, el cuadro era delicado. “Vos no entendés todo lo que pasamos nosotros… Realmente, lo veo en casa y no puedo entenderlo; está vivo, está acá y en un tiempo en el que ni siquiera pensé tenerlo; proyectaba Navidad y Año Nuevo con las nenas, pero sin él”, manifestó con profunda sinceridad.

También, la mamá de las gemelas, Aimé y Laia, contó cómo fue el reencuentro tras salir de cuidados intensivos: “Quiero estar con ustedes, quiero ver a las nenas, quiero vivir con ustedes”, le dijo Thiago al despertar.

Aunque la pareja estaba separada al momento del accidente, Celis no dudó en reacomodar su hogar para recibirlo y cuidar de él en la etapa de recuperación. “El principal objetivo es que mejore, porque, la realidad, es que tampoco está de diez… Tiene que aprender a escribir, a leer de nuevo, a enfocar la vista, a caminar bien, a bañarse…”, relató “Pestañela”, como la apodaron en la casa.

