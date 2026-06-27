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La muerte de Ernestina Pais conmueve al mundo del espectáculo y pone, en primer plano, la figura de Alejandro Guyot, exmarido de la periodista y padre de Benicio.

Guyot se consolidó como fotógrafo de prestigio con publicaciones en medios, como: La Nación, Inrockuptibles, Piauí, El Mercurio y El País; su estilo se caracteriza por retratos sensibles y escenas que transmiten profundidad emocional; la fotografía es para él una forma de narrar historias y conectar con la sociedad, lo que le permitió construir una identidad propia en un ámbito competitivo.

Guyot y Pais se conocieron a comienzos de los 2000 en ámbitos vinculados al periodismo y la cultura, cuando ella ya era una figura reconocida en televisión y él se destacaba como fotógrafo; en 2004, nació Benicio y, desde entonces, el hijo se convirtió en el centro de sus prioridades.

La pareja definió su vínculo como un “matrimonio disfuncional”, con dinámicas independientes, pese a compartir casi una década juntos.

La relación y el vínculo posterior entre Alejandro Guyot y Ernestina Pais

Aunque la relación terminó, Guyot mantuvo un lazo cercano con Ernestina Pais y se transformó en un apoyo constante en momentos de crisis; su presencia fue clave en la vida familiar, incluso, cuando las circunstancias personales de la periodista atravesaron etapas complejas y expuestas públicamente.

El vínculo con Benicio es uno de los aspectos más destacados de la vida de Guyot; el joven atravesó un proceso de internación y, su padre, estuvo presente como sostén emocional; en redes, Benicio compartió una imagen abrazado a Guyot con la frase “Te amo, pá”, reflejando la cercanía y el afecto que los une.

En la actualidad, Guyot comparte su vida con la periodista y escritora Josefina Licitra, con quien construyó una relación estable.

La pareja disfruta de actividades familiares junto a sus respectivos hijos, generando espacios de convivencia que fortalecen los lazos afectivos; este presente, lo muestra en una etapa donde combina su carrera profesional con una vida personal equilibrada.

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