El conductor Ángel de Brito contó en “LAM” (América TV) un grave episodio que involucra a la actriz Romina Gaetani y a su expareja, el empresario Luis Ramón Cavanagh, a quien denunció por un presunto hecho de violencia de género ocurrido en el Tortugas Country Club.

Según contó De Brito, Gaetani debió ser asistida en un centro de salud tras llegar con marcas visibles y signos de golpes, situación que activó el protocolo correspondiente. “Primero, la atendieron en la guardia y, después, la derivaron a otro sector y, aparentemente, tendría que ver con un caso de violencia de género”, explicó, mientras daba lectura al parte policial.

De acuerdo a la información oficial, el episodio se habría producido durante la noche, cuando el personal de seguridad del barrio privado alertó a la policía tras detectar una situación violenta dentro de una de las viviendas; al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la actriz “muy nerviosa” y con evidentes signos de haber sido agredida.

Según el relato que Gaetani, el cual brindó ante las autoridades, su entonces pareja habría reaccionado de manera violenta motivado por celos, lo que derivó en el pedido urgente de asistencia médica; una ambulancia del “SAME” se hizo presente en el country y trasladó a la actriz al hospital de Pilar para una evaluación más exhaustiva.

En el centro médico, los profesionales constataron lesiones en los brazos y en la cadera; a partir de ese momento, tomó intervención la UFI de Género, que recibió la denuncia formal y dispuso las medidas de protección necesarias para resguardar a la víctima.

Mientras la actriz era atendida, la policía procedió a identificar y trasladar a Cavanagh a la comisaría correspondiente, donde se le tomó declaración en el marco de la investigación.

La causa quedó, ahora, bajo la órbita de la fiscalía especializada en violencia de género que evaluará las próximas acciones judiciales y las medidas de resguardo a implementar.

Leé más notas de La Opinión Austral