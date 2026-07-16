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La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer por 2 a 1 a Inglaterra sumó un nuevo capítulo fuera del campo de juego. Horas después del encuentro disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el gobierno del Reino Unido pidió formalmente que la FIFA investigue y sancione al seleccionado argentino por haber exhibido una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos posteriores al partido.

El reclamo fue realizado por funcionarios del gobierno encabezado por el primer ministro Keir Starmer y se produjo luego de que las imágenes de los futbolistas argentinos celebrando con la bandera recorrieran medios de comunicación de todo el mundo.

La situación se produce después de que la propia FIFA hubiera prohibido previamente el ingreso al estadio de banderas, pancartas o elementos vinculados con las Islas Malvinas por considerarlos mensajes de contenido político para este encuentro en particular.

El pedido del gobierno británico

Desde Londres, el ministro de Negocios del Reino Unido, Peter Kyle, sostuvo que la celebración argentina constituyó una infracción a las normas del organismo rector del fútbol mundial y reclamó una investigación.

“Uno de los principios básicos de la Copa del Mundo es que hay que separar la política del fútbol. Espero que la FIFA lleve adelante una investigación exhaustiva del tema”, manifestó el funcionario británico.

En la misma línea, el portavoz del primer ministro Keir Starmer también cuestionó el mensaje desplegado por los jugadores argentinos y ratificó la posición histórica del Reino Unido respecto del archipiélago.

“La Copa del Mundo no será nuestra, pero las islas Falkland nos pertenecen. Nunca cejaremos en nuestro apoyo a las Falklands”, expresó.

Según informaron medios británicos, el reclamo fue presentado pocas horas después de la semifinal del Mundial.

Cómo fue la celebración argentina

Una vez finalizado el encuentro, parte del plantel argentino recibió desde una de las tribunas una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”.

Las imágenes mostraron a varios futbolistas desplegando el paño sobre el césped mientras continuaban los festejos por la clasificación a la final de la Copa del Mundo.

Entre quienes aparecieron sosteniendo la bandera se observaron, entre otros, Giovani Lo Celso y otros integrantes del plantel dirigido por Lionel Scaloni.

La escena tuvo amplia difusión internacional debido a que el partido enfrentó justamente a Argentina e Inglaterra, una rivalidad deportiva atravesada por la historia del conflicto del Atlántico Sur.

La prohibición que había dispuesto la FIFA antes del partido

En los días previos a la semifinal, la FIFA había incorporado las referencias a las Islas Malvinas dentro del listado de símbolos políticos cuya exhibición estaba prohibida durante el encuentro entre ambas selecciones.

La medida alcanzó principalmente al público.

En los ingresos al Mercedes-Benz Stadium se implementó un operativo de seguridad especial, considerado el más importante del Mundial hasta ese momento, con participación de fuerzas federales estadounidenses, personal del FBI, la DEA y policías locales.

Durante los controles de acceso fueron retenidas banderas y otros elementos vinculados con las Islas Malvinas que intentaban ingresar algunos simpatizantes argentinos.

Sin embargo, una bandera logró ingresar al estadio y posteriormente fue entregada a los jugadores tras el pitazo final.

Antes del encuentro, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, había recordado que no podrían ingresar al estadio “elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político o racial”.

Qué dice el reglamento de la FIFA

La controversia abrió el debate reglamentario sobre cuáles podrían ser las consecuencias para la Asociación del Fútbol Argentino.

El artículo 4 de las Reglas de Juego de la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de elaborar las reglas del fútbol, establece que: “El equipamiento no debe tener lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales.”

La misma norma agrega: “Los jugadores no deben mostrar ropa interior con lemas, declaraciones o imágenes políticas, religiosas o personales, ni publicidad que no sea el logotipo del fabricante.”

Respecto de las consecuencias disciplinarias, el reglamento señala: “Por cualquier infracción, el jugador y/o el equipo serán sancionados por el organizador de la competición, la federación nacional de fútbol o la FIFA.”

Sin embargo, el texto no establece de manera específica cuál debe ser la sanción aplicable en cada caso.

El Código de Conducta para los Estadios

Además de las Reglas de Juego, la FIFA cuenta con el Código de Conducta para los Estadios, que enumera los objetos y materiales cuya utilización está prohibida durante las competencias organizadas por el organismo.

Entre ellos se incluyen: “Cualquier material, incluidos, entre otros, pancartas, banderas, folletos, prendas de vestir y demás parafernalia, que sea de naturaleza política, ofensiva o discriminatoria.”

El reglamento también incorpora cualquier elemento que contenga palabras, símbolos o atributos vinculados con opiniones políticas u otros motivos contemplados por la normativa disciplinaria.

Qué sanción podría aplicarse

Hasta el momento, la FIFA no anunció la apertura de un expediente disciplinario. En caso de avanzar una investigación, el procedimiento habitual contempla primero la recepción del informe oficial del partido y posteriormente la evaluación de los hechos por parte de los órganos disciplinarios.

De acuerdo con antecedentes similares, las sanciones más frecuentes consisten en multas económicas dirigidas a la federación nacional correspondiente, en este caso la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El reglamento, no obstante, deja la determinación de la sanción a criterio del organismo competente una vez analizada la totalidad de las circunstancias.

La repercusión en la prensa británica

La celebración argentina ocupó espacios destacados en los principales medios del Reino Unido. El Daily Telegraph publicó un video de los festejos y afirmó que existía una queja oficial presentada poco después del encuentro. Por su parte, el Daily Express tituló: “Estalla la controversia sobre Argentina que podría ser penalizada por el partido contra Inglaterra”.

The Times informó sobre la intervención del gobierno británico en la controversia relacionada con la bandera. También The Sun publicó una cobertura bajo el título “Arrogancia argentina”, mientras que el Daily Mail sostuvo que el episodio probablemente sería informado a las autoridades disciplinarias de la FIFA.

Qué dijeron los jugadores argentinos

Luego del partido, varios integrantes del seleccionado argentino hicieron referencia al significado que tuvo enfrentar a Inglaterra.

Consultado por Telefe acerca de la bandera exhibida durante los festejos, Leandro Paredes respondió: “Y siempre serán argentinas…”

El mediocampista agregó: “Somos conscientes de que es una parte triste de nuestra historia y duele. Jugábamos por todo nuestro pueblo y lo hicimos de la mejor manera. Lo que vivimos en el himno fue emocionante. Si bien queríamos transmitir que era solo un partido de fútbol, nosotros somos conscientes de que no es así y era muy importante para nuestro país.”

Por su parte, Lautaro Martínez, autor del segundo gol argentino, sostuvo: “Obviamente que es una cosa que pasó hace muchísimos años, tratamos de dejarlo atrás, pero para nosotros no era un partido más, era un partido especial, tratamos de jugarlo de esa manera.”

En tanto, Lisandro Martínez afirmó: “Nosotros tratamos siempre de representar a nuestra Argentina querida de esta forma, peleando hasta el último minuto. Que el mensaje sea ese: de unión y de dejar todo hasta el último minuto con esta camiseta. Nunca los vamos a dejar tirados.”

Un antecedente que comenzó antes del partido

La polémica se originó incluso antes del inicio de la semifinal.

En la previa, la FIFA había decidido prohibir el ingreso de banderas y consignas vinculadas con las Islas Malvinas al considerar que constituían mensajes políticos dentro del marco de una competencia deportiva.

La medida derivó en controles específicos en los accesos al estadio de Atlanta, donde personal de seguridad retiró numerosos elementos de los simpatizantes.

Tras la victoria argentina, una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” llegó hasta el campo de juego y fue exhibida por los futbolistas durante los festejos.

Ese hecho motivó el reclamo del gobierno británico y abrió la posibilidad de que la FIFA analice si corresponde iniciar un procedimiento disciplinario contra la AFA, una decisión que, hasta el momento, el organismo no comunicó oficialmente.