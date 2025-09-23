El tercer round de “La Voz Argentina” (Telefe) fue una instancia decisiva para el Team Luck Ra, que tuvo que despedir a uno de sus participantes; la competencia fue muy tensa y, los coaches, tuvieron que tomar decisiones difíciles para seleccionar a los concursantes que seguirían en el reality de canto conducido por Nicolás Occhiato.

En la primera parte, el artista cordobés eligió a los ganadores de los duelos: Federico Mestre, Nathalie Aponte y Nicolás Behringer; luego, los demás jueces, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y el dúo Miranda!, tuvieron la oportunidad de salvar a los concursantes restantes y optaron por Thomas Dantas y Lucas Barros; lamentablemente, Emma Roach fue la eliminada de la noche; antes de despedirse, la participante expresó su gratitud y aseguró que la había pasado “espectacularmente bien”, mientras que Luck Ra le dedicó unas palabras de aliento, destacando su potencial.

La noche también tuvo un momento muy emotivo, que se vivió después de la presentación de Behringer, uno de los concursantes más queridos del público; Nicolás, un músico callejero que asumió el cuidado de su hermana menor tras la pérdida de sus padres, se lució en el escenario con una emotiva versión de “Nunca lo olvides” de Airbag.

Al finalizar su performance, el joven se mostró muy emocionado y le dedicó unas palabras a sus compañeros. “Fue para todos mis compañeros de equipo; es para ustedes, por todo lo que transitamos en este camino”, indicó; su coach, con lágrimas en los ojos, le respondió: “Me hacés recordar de todo. Yo también tuve una primera vez acá. Uno no se da cuenta de cómo puede cambiarle la vida a alguien este programa. Me acuerdo de la corazonada que tuve, apreté el botón y me pone muy feliz que hayas sido vos”.

Esta conexión entre ellos ya se había visto días antes, cuando Luck Ra le regaló un nuevo celular a Nicolás.“Lo que hiciste, Facu, fue estar atento a los detalles; yo jamás dije algo de mi celu y tuviste ese gesto que significó muchísimo. Es una oportunidad inmensa estar acá y te lo agradezco con el alma”, expresó Nicolás.

Leé más notas de La Opinión Austral