El estado de salud de Thiago Medina es algo que mantiene a todos expectantes, ya que continúa internado y luchando por su vida; este domingo, después de 48 horas sin información sobre su situación, la prensa del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires reveló cómo se encuentra el exjugador de Gran Hermano.

En el comunicado informaron que el joven permanece “estable”; su familia y amigos se mantienen positivos y creen que pronto podrá estar en su casa junto a sus hijas, aunque son conscientes que la recuperación no será fácil.

El último parte médico que se dio a conocer fue el pasado viernes, donde comunicaban que Thiago seguía en la unidad de terapia intensiva y que no requería el suministro de inotrópicos; los médicos destacaron que mantenía buenos parámetros respiratorios y que se encontraba bajo un pronóstico reservado, a la espera de evolución.

Una semana después del grave accidente de moto que sufrió, Medina fue sometido a una segunda operación este viernes; durante las cuatro horas que duró la intervención, su familia, amigos y su expareja, Daniela Celis, lo acompañaron en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega; la cirugía fue para reconstruirle la parrilla costal, uno de los miembros de su cuerpo que se había destruido con el accidente.

Al terminar la operación, el padre de Thiago, Julio, y Daniela se mostraron juntos, desmintiendo cualquier rumor de conflictos familiares como los que surgieron en los últimos días; en una nota con el programa “DDM”, Daniela agradeció al personal médico, mientras que Julio, aunque preocupado, se mostró optimista. “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible”, confió, y agregó que esperan recibir más información en los próximos días; además, pidieron que continúen con las cadenas de oración.

Julio también se tomó un momento para agradecer el apoyo de los amigos de Thiago. “Estamos todos juntos desde el primer momento. Agradecerles a los “hermanitos” que están siempre acá. Se portaron re bien, están siempre presentes”, indicó.

Respecto a la relación de la familia con Celis, Julio elogió a la influencer; visiblemente emocionado, aseguró que “Daniela es una persona muy fuerte” y que se ha hecho cargo de la situación a pesar de estar separada de Thiago. “Ella es una fenómena, es muy fuerte y es una tora; no es “La Tora” como la otra… Una leona”, aseveró, despejando cualquier duda sobre un supuesto conflicto familiar.

