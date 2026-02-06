Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La delegación argentina ya está lista para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, que comenzaron oficialmente tras una espectacular ceremonia de apertura en Italia. Con Francesca Baruzzi y Franco Dal Farra como abanderados, el equipo nacional afrontará la 25° edición de la máxima cita de los deportes invernales con ocho atletas, el mayor número desde Turín 2006.

Desde este sábado 7 de febrero, los representantes del Comité Olímpico Argentino comenzarán su participación en un evento que reúne a más de 2.900 atletas de todo el mundo, distribuidos en siete sedes olímpicas entre Milán y Cortina d’Ampezzo, en un territorio de más de 22.000 kilómetros cuadrados.

Francesca Baruzzi, abanderada argentina en la villa olimpica

En qué disciplinas competirá Argentina en Milano-Cortina 2026

La Argentina dirá presente en tres disciplinas olímpicas:

Esquí alpino

Esquí de fondo

Luge

El equipo combina atletas con experiencia olímpica y jóvenes que debutan en la elite internacional.

Esquí alpino: Baruzzi, Gravier y Begué, el tridente argentino

En esquí alpino, la delegación estará integrada por Francesca Baruzzi, Tiziano Gravier y Nicole Begué.

Francesca Baruzz

Baruzzi, representante del Club Andino Bariloche, es la principal figura del país en la disciplina. Disputará sus segundos Juegos Olímpicos tras Beijing 2022, donde logró un doble Top 30. En la última temporada consiguió un resultado histórico para la Argentina al meterse entre las 30 mejores en una prueba técnica de la Copa del Mundo, consolidándose en la elite.

Tiziano Gravier

El gran debutante será Tiziano Gravier, del Club Argentino de Ski, líder del ranking sudamericano 2025 en Slalom Gigante. Desde el año pasado compite a tiempo completo en la Copa del Mundo y llega a Milano-Cortina tras destacadas actuaciones mundialistas. En juveniles, logró un histórico 7° puesto en Súper G en Lausanne 2020, la mejor actuación argentina en esa categoría.

Valeria Mazza viajó a Italia para acompañar el sueño de su hijo Tiziano junto a su marido, Alejandro Gravier, y sus hijos menores, Benicio y Taína. (Foto: Instagram/@valeriamazzaok)

La nómina se completa con Nicole Begué (Club Andino Ushuaia), atleta juvenil de gran proyección. Nacida en Estados Unidos, pero con raíces fueguinas, realizó su pase para representar oficialmente a la Argentina. Ya suma experiencia en Copa de Europa, Copa del Mundo, Mundiales y fue protagonista en los Juegos Olímpicos de la Juventud Gangwon 2024, posicionándose como una de las grandes promesas del esquí nacional.

Nicole Begué

Esquí de fondo: Dal Farra lidera un equipo con experiencia y juventud

En esquí de fondo, el abanderado Franco Dal Farra (Club Andino Bariloche) encabeza el equipo argentino. Referente indiscutido de la disciplina en Sudamérica, afrontará sus segundos Juegos Olímpicos tras Beijing 2022. Viene de una temporada histórica, con participación completa en el Tour de Ski, presencia en Copa del Mundo y una extensa trayectoria mundialista.

Junto a él estará Nahiara Díaz (Club Neuquino de Ski), olímpica en Beijing 2022 con apenas 18 años y líder del circuito sudamericano en los últimos años. Su crecimiento la consolida como una de las principales figuras femeninas del fondo argentino.

Nahiara Díaz

El equipo se completa con Mateo Sauma (Club Andino Bariloche), segundo en el ranking sudamericano y con experiencia en Mundiales de Mayores y Junior, y Agustina Groetzner (Club Andino Bariloche), líder sudamericana en pruebas de distancia y con antecedentes olímpicos juveniles en Lausanne 2020.

Mateo Sauma

Agustina Groetzner

Luge: Verónica Ravenna, la más experimentada de la delegación

Verónica Ravenna

La representante argentina en luge será nuevamente Verónica Ravenna, quien disputará sus terceros Juegos Olímpicos consecutivos. Nacida en Buenos Aires y radicada en Whistler, Canadá, es la atleta más experimentada del equipo nacional. Su mejor antecedente olímpico fue el 7° puesto en Lillehammer 2016. Competirá en una disciplina extrema, donde los deportistas alcanzan velocidades superiores a 150 km/h sobre el hielo.

Agenda completa de los argentinos en Milano-Cortina 2026

Sábado 7 de febrero

07:30 – Tiziano Gravier (esquí alpino, descenso masculino)

Domingo 8 de febrero

07:30 – Nicole Begué (esquí alpino, descenso femenino)

08:30 – Franco Dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, esquiatlón masculino)

Lunes 9 de febrero

13:00 – Verónica Ravenna (luge, individual femenino – serie 1)

14:35 – Verónica Ravenna (luge, individual femenino – serie 2)

Martes 10 de febrero

05:15 – Nahiara Díaz y Agustina Groetzner (esquí de fondo, sprint femenino)

05:55 – Franco Dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, sprint masculino)

06:30 – Nicole Begué (esquí alpino, combinada femenina – descenso)

10:00 – Francesca Baruzzi (esquí alpino, combinada femenina – slalom)

13:00 – Verónica Ravenna (luge, individual femenino – serie 3)

14:34 – Verónica Ravenna (luge, individual femenino – serie 4)

Miércoles 11 de febrero

07:30 – Tiziano Gravier (esquí alpino, supergigante masculino)

Jueves 12 de febrero

07:30 – Francesca Baruzzi y Nicole Begué (esquí alpino, supergigante femenino)

09:00 – Nahiara Díaz y Agustina Groetzner (esquí de fondo, 10 km femeninos)

Viernes 13 de febrero

07:45 – Franco Dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, 10 km masculinos)

Sábado 14 de febrero

06:00 a 11:10 – Tiziano Gravier (esquí alpino, slalom gigante masculino)

Domingo 15 de febrero

06:00 a 11:10 – Francesca Baruzzi y Nicole Begué (esquí alpino, slalom gigante femenino)

Lunes 16 de febrero

06:00 a 11:10 – Tiziano Gravier (esquí alpino, slalom masculino)

Miércoles 18 de febrero

05:45 – Nahiara Díaz y Agustina Groetzner (esquí de fondo, sprint por equipos femenino)

06:00 a 11:10 – Francesca Baruzzi (esquí alpino, slalom femenino)

06:15 – Franco Dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, sprint por equipos masculino)

Sábado 21 de febrero

07:00 – Franco Dal Farra (esquí de fondo, 50 km masculinos)

📌 Todos los horarios corresponden a la Argentina.