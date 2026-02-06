Joaquín Ferreira es el galán de “Hija del fuego: la venganza de la bastarda”, la serie de Disney+ que protagoniza Eugenia “La China” Suárez; luego de que la producción debutó en “El Trece” para competir contra Wanda Nara, el actor habló sobre cómo fue trabajar con la actual novia de Mauro Icardi.

En una entrevista con “Puro show“, el actor, manifestó: “Mientras hacíamos las escenas, actuando, había una conexión hermosa”, en referencia a La China. “¿Y… cuándo terminaban las escenas?”, buscó saber Matías Vázquez, a lo que él, indicó: “Cuando terminábamos las escenas era una compañera más”. “¿Ella estaba soltera ahí…?”, indagó Pochi de “Gossipeame”.

“No, creo que estaba de novia con un chico, no me acuerdo, creo que fue un chico a visitarla”, respondió Ferreira; en ese entonces, la panelista, recordó: “Ah, estaba con Lauty (Gram)”, en alusión al vínculo que la actriz tuvo en el cantante en 2024.

Además, el artista afirmó desconocer el supuesto pedido de Mauro Icardi de ver las escenas hot que La China tiene con él, antes del estreno de “Hija del fuego”; asimismo, contó que tuvo la oportunidad de cruzarse con el futbolista, en un evento de prensa de la serie, e indicó que le pareció “muy macanudo” y “un divino”.

Por consiguiente, Ferreira destacó el profesionalismo de Suárez y, al mismo tiempo, dejó en claro que no fue más que ficción. “Es una mina que te mira a los ojos, que labura en conjunto; hicimos re linda pareja en la ficción. Fuera de la ficción, no, absolutamente nada”, lanzó.

Respecto al futuro de la serie “Hija del fuego: la venganza de la bastarda” y la posibilidad de una segunda temporada, el actor se sumó al visto bueno de La China y Eleonora Wexler, a quienes ya le hicieron esa pregunta, al enfatizar: “Yo creo que sí… El final quedó abierto y me encantaría; hay que hablarlo. Me encanta laburar en Argentina”.

De qué trata la serie de La China Suárez

La serie se centra en la vida de Clara, personaje al que le da vida La China, quien decide volver a su ciudad natal, en la Patagonia, bajo una identidad falsa y con un objetivo muy claro: vengar la muerte de su madre; a medida que avanza en ese plan, se topa con recuerdos dolorosos y revelaciones que salpican a varios habitantes del lugar; ese regreso, no sólo la obliga a enfrentarse con viejas heridas, sino, también, reabre vínculos del pasado, incluido un antiguo amor que vuelve a cruzarse en su camino, generando consecuencias emocionales que alteran, por completo, su presente.

