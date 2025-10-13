Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los hermanos David y Ariel Cunio y Eitan Horn fueron liberados este lunes 13 de octubre, tras permanecer casi dos años secuestrados por el grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza. Los tres habían sido capturados durante el ataque del 7 de octubre de 2023 contra el kibutz Nir Oz, una de las comunidades israelíes más golpeadas por la ofensiva.

En la madrugada de este lunes, pasada las 8:00 de la mañana (hora de Tel Aviv), Hamas entregó al primer grupo de rehenes al Ejército de Israel como parte del acuerdo de alto el fuego alcanzado días atrás. Entre los liberados se encontraban los argentinos David y Ariel Cunio, y Eitan Horn, quienes lograron hablar brevemente con sus familias antes de ser trasladados bajo custodia de la Cruz Roja Internacional.

Según informaron fuentes oficiales, los rehenes fueron llevados a la base militar de Reim, donde recibieron atención médica inicial, antes de ser derivados a hospitales en las afueras de Tel Aviv para continuar con exámenes y acompañamiento psicológico.

Con su liberación, Israel recuperó a los últimos rehenes vivos en manos de Hamas, y comienza ahora la fase de entrega de los 26 cuerpos que permanecen en el enclave palestino. Entre ellos se encuentra el argentino Lior Rudaeff.

La historia de los hermanos argentinos Ariel y David Cunio

Los hermanos Ariel (28) y David Cunio (35) nacieron en Israel, hijos de padres argentinos que emigraron desde Buenos Aires a Medio Oriente en 1986. Ambos fueron secuestrados del kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023, cuando militantes de Hamas irrumpieron violentamente en la comunidad.

David fue secuestrado junto a su esposa, Sharon Aloni Cunio, y sus hijas mellizas Yuli y Emma, de tres años. Las tres fueron liberadas el 24 de noviembre de 2023, durante la primera tregua entre Israel y Hamas. Desde entonces, sus pequeñas esperaban volver a ver a su padre.

El argentino David Cunio, con su familia que fue liberada en 2023 (REUTERS)

Ariel, por su parte, fue capturado junto a su novia, Arbel Yehud, quien fue liberada a fines de enero de 2024. Antes de ser secuestrado, Ariel logró enviar un mensaje desesperado a su hermano: “Estamos en una película de terror”.

Ariel Cunio (35), tras ser liberado.

Una familia marcada por el horror y la esperanza

La historia de la familia Cunio es una de las más representativas del dolor que provocó el ataque de Hamas. La abuela de los hermanos, Ester, también estuvo a punto de ser secuestrada el 7 de octubre, cuando dos milicianos ingresaron a su casa en Nir Oz. Sin hablar hebreo ni inglés, intentó comunicarse en español. “Le dije que yo hablo en argentino, en castellano”, contó luego a los medios. Uno de los atacantes, sorprendido, le preguntó: “¿Qué es Argentina?”.

Ester respondió: “Soy del país de Messi”. El hombre reaccionó de inmediato: “¡¿Messi!? A mí me gusta Messi…”. Tras escuchar el nombre del futbolista, el secuestrador modificó su actitud, le apoyó un brazo en el hombro, le entregó sus armas y posaron juntos para una fotografía.

La abuela argentina junto al terrorista de Hamas en su casa del kibutz Nir Oz el 7 de octubre de 2023

Eitan Horn: el reencuentro esperado

El tercer argentino liberado es Eitan Horn (38), docente y promotor juvenil, quien fue secuestrado mientras visitaba a su hermano Iair en el mismo kibutz. Ambos se refugiaron en el cuarto de seguridad al escuchar las sirenas del ataque, pero fueron capturados poco después.

La foto de Eitan Horn tras ser liberado por Hamás

Su padre, Itzkin Horn, relató a Infobae que pasó meses sin saber nada de su hijo: “Esa mañana estuve todo el día pegado a la televisión sin saber nada. Recién el domingo me enteré que Eitan estaba en Nir Oz y que había sido llevado a Gaza”.

Iair fue liberado en febrero de 2024, pero Eitan permaneció en cautiverio hasta este lunes 13 de octubre de 2025. En marzo pasado, Hamas difundió un video propagandístico donde se veía a los hermanos Horn despidiéndose. “Mi hermano se va, y yo me tengo que quedar aquí. Ya está bien de esta guerra”, imploraba Eitan en un mensaje dirigido al Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Iair Horn fue liberado en febrero pasado, Eitan continuó en cautiverio hasta este lunes.

Los argentinos que aún lloran pérdidas

Desde el inicio del conflicto, trece argentinos fueron secuestrados por Hamas el 7 de octubre de 2023. Con la liberación de los hermanos Cunio y de Eitan Horn, ya no quedan rehenes argentinos con vida en Gaza.

Sin embargo, el conflicto dejó un saldo trágico: cinco argentinos fueron asesinados por el grupo islamista durante el ataque.

Argentinos asesinados por Hamas:

Kfir Bibas

Ariel Bibas

Shiri Silberman

Ron Sherman

Lior Rudaeff

Argentinos liberados anteriormente: Karina Engelbert, Mika Engelbert, Yuval Engelbert, Yuli Cunio, Emma Cunio, Yarden Bibas, Gabriela Leimberg, Mia Leimberg, Clara Marman, Fernando Marman, Luis Har, Ofelia Feler de Roitman e Iair Horn.