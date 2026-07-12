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Mientras crecía la expectativa por el partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, en la casa de Gran Hermano Generación Dorad (Telefe) también se vive el clima futbolero; sin embargo, un comentario de Manuel Ibero termina convirtiéndose en el centro de la polémica.
El participante integra la placa junto a Matías Hanssen, Juan Carlos “JC” López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Solange “Sol” Abraham, Yisela “Yipio” Pintos y Emanuel Di Gioia.
Las reacciones no tardan en multiplicarse y, numerosos usuarios, cuestionan al participante por sus dichos sobre la bandera argentina.
Uno de los mensajes más compartidos, expresa: “¿Cómo vas a decir eso de la bandera de Argentina? Ni en joda se dice eso, pelotudo. Dios, saquen a este nefasto de la casa. ¡Manu al 9009!”.
Otro internauta también critica su actitud, y, escribe: “La campaña antiargentina que hay por las redes y tener a este pibe en un reality, diciendo esto, es increíble”.
En este marco, otro usuario reclama una sanción más dura. “Este pibe ya debería ser expulsado; no se tendría que permitir denigrar a las mujeres, faltarle el respeto a Messi y, ahora, insultar a la bandera”, lanzó, sin filtro.
Incluso, algunos seguidores aseguran cambiar su opinión sobre Manuel tras la polémica; uno de ellos, resume ese sentimiento con un mensaje que, también, se viraliza: “Era fan de Manu, pero, con esto, claramente se ganó el Manu al 9009”, indicó.
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