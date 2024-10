Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja y candidato a presidente del Partido Justicialista, afirmó que Cristina Fernández de Kirchner es “para nosotros un emblema”, aunque nunca imaginó que querría dirigir el PJ. En este marco, además de remarcar que aboga por “la unidad del peronismo”, indicó que el lunes se comunicará con la expresidenta.

“Nunca imaginé que el volumen de ella, que es superior al volumen nuestro, baje a querer tomar el partido justicialista. Ella está para una cosa muchísimo más amplia, mucho más abarcativa a otros sectores sociales y políticos”, dijo el mandatario provincial en comunicación con Splendid 990. Asimismo, ponderó: “No creo que ella deba rebajarse a conducir el partido, cuando conduce un espacio mayor”.

Para Quintela, el debate por la interna en el PJ se da en medio de una “situación difícil” por los problemas económicos que atraviesa la sociedad argentina marcada por “las políticas crueles, agresivas y violentas que está aplicando el presidente Javier Milei, avalado por algunos legisladores que festejan inclusive estas crueldades, me parece que estar peleándonos significa debilitar un frente que debería estar en estos momentos debatiendo y discutiendo y poniéndose como alternativa ante la sociedad”.

En ese tenor, aseveró que “la gente no puede vivir, no puede acceder a los servicios básicos, esa es la contradicción de estar discutiendo un proceso electoral que estaba lanzando” y afirmó que busca impulsar una mesa para trabajar en unidad en la recuperación de varias provincias que perdió el espacio.

El gobernador reveló, por otra parte, que se enteró de la postulación de la expresidenta a la conducción del Partido Justicialista por un mensaje de X (exTwitter) del senador Eduardo “Wado” de Pedro, al que calificó de “amigo y compañero”.

“Cuando yo hablé oportunamente con ella, también hablé con Axel (Kicillof) y con Lucía Corpacci, nadie tenía intención de presentarse”, contó el mandatario. Y agregó: “Yo la respeto muchísimo, la aprecio, tuvo una brillante historia argentina”.

Desestimó la posibilidad de bajar su postulación y dijo que se tiene confianza: “No busco el apoyo de los gobernadores sino de las bases. No los quiero comprometer, ningún gobernador se hay expresado. Hay que dejar que sea así. Son todos compañeros y amigos”.

En diálogo con Futurock, Quintela desmintió no haber atendido un llamado del equipo de Cristina: “Mariano, su secretario privado me llamó, no pudo ubicarme porque lo vi a la 1 de la mañana. No es que le hice un desaire, voy a hablar con ella el día lunes para ver si podemos tener una charla porque tiene que haber un acuerdo con Cristina Kirchner para que las elecciones sean de la mejor manera”, precisó.

Seguidamente, descartó que pueda haber una lista de unidad de cara a los comicios del PJ. “Tengo muchísimo respeto por ella. No quiero que la trayectoria de ella caiga por el suelo porque es riquísima. Además, reconozco su capacidad y su mirada geopolítica. Está en un escalón arriba nuestro. Le doy el lugar que corresponde”, sostuvo y amplió : “No sé si puedo ganarle a ella, que es lo que a mí me duele, competir con ella”.

Finalmente, adelantó que no asistirá al acto del 17 de octubre con Kicillof por tratarse de una reunión de la provincia de Buenos Aires, y subrayó que “lo importante” es que tanto Cristina Kirchner como él “salen fuerte contra Javier Milei”.

