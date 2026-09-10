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El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajarán este viernes a Tierra del Fuego para recorrer el predio donde se proyecta la Base Naval Integrada. La iniciativa busca convertir a la provincia en un punto estratégico de apoyo logístico para el Atlántico Sur y la Antártida.

Según informó Noticias Argentinas, el proyecto contempla una inversión de entre US$400 millones y US$500 millones y se desarrolla en paralelo a una nueva medida del Gobierno contra empresas que operen en las Islas Malvinas sin autorización oficial.

La presencia de los funcionarios nacionales apunta a acelerar los tiempos de ejecución de una infraestructura destinada a tareas logísticas, operativas y científicas vinculadas con la proyección argentina hacia el continente antártico. Los trabajos habían comenzado en 2022, pero quedaron paralizados durante el primer año de la actual gestión.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, confirmó la reactivación del proyecto y remarcó que la instalación “no tiene un carácter bélico”, sino que estará destinada a consolidarse como un centro logístico de referencia en el Atlántico Sur y como respaldo para las actividades operativas y científicas relacionadas con la Antártida.

La agenda de la comitiva en Ushuaia

Quirno y Presti partirán a las 6.30 desde el Aeropuerto Militar de Aeroparque con destino a Ushuaia, a bordo de un avión Embraer RJ de la Fuerza Aérea. También viajarán el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Marcelo Dalle Nogare, y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Juan Carlos Romay.

La delegación incluirá además a los diputados nacionales de La Libertad Avanza por Tierra del Fuego, Miguel Rodríguez y Santiago Pauli, y a los senadores nacionales Agustín Coto y Belén Monte de Oca.

En la capital fueguina serán recibidos por el gobernador Gustavo Melella, quien confirmó su participación en la actividad. El encuentro adquiere relevancia política luego de los últimos años de diferencias entre la administración provincial y el Gobierno nacional.

Durante la visita al predio, las autoridades asistirán a una presentación sobre la estrategia argentina para el Atlántico Sur, la cuestión Malvinas y la proyección antártica. Posteriormente, especialistas técnicos expondrán sobre el avance y las condiciones actuales del proyecto.

Asimismo, la agenda contempla un almuerzo y recorridas por otros puntos de interés antes del regreso de la comitiva a Buenos Aires.

Una obra con presupuesto pendiente

La reactivación de la Base Naval Integrada contempla una reasignación presupuestaria de US$142 millones, establecida mediante una modificación publicada en el Boletín Oficial.

Ese monto representa aproximadamente el 30% del costo total estimado de la obra. Por este motivo, el Poder Ejecutivo todavía deberá definir cómo financiará el 70% restante para completar el proyecto.

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