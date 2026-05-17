Rafael Grossi afirmó que Javier Milei “es el presidente argentino más conocido en la historia” El director del OIEA, Rafael Grossi, aseguró que Javier Milei “es una figura que ha entrado en la historia” y destacó el impacto global de su figura política. Además, el diplomático argentino vinculó ese fenómeno con el carácter “disruptivo” del mandatario, en medio de su propia candidatura para liderar la ONU a partir de 2027.

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El director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a secretario general de la ONU, Rafael Grossi, aseguró que Javier Milei alcanzó un nivel de reconocimiento internacional sin precedentes para un mandatario argentino. Además, destacó el impacto global de su figura y sostuvo que “la gente sabe lo que significa” el líder libertario.

Durante una entrevista en el programa Playbook, Grossi fue consultado sobre el fenómeno político que representa Milei a nivel mundial y no dudó en remarcar la magnitud de su exposición internacional.

“Es, creo yo, el presidente argentino más conocido en la historia. Y esto puede ofender a muchos, pero yo viajo por todo el mundo, y en cualquier lado vos decís Milei y la gente sabe lo que significa. No solamente quién es, sino lo que significa”, expresó el diplomático argentino.

El actual titular del OIEA y candidato a secretario general de la ONU explicó que la figura del Presidente genera fuertes reacciones tanto positivas como negativas en distintos países.

“Hay mucha nitidez en su figura. A algunos les parece aborrecible, a otros les parece un gran líder y dicen nosotros querríamos tener un Javier Milei”, afirmó Grossi, quien además definió al mandatario como “una figura típicamente disruptiva”.

En esa línea, profundizó sobre el perfil político del jefe de Estado y aseguró que su irrupción marca una ruptura con estructuras tradicionales.

“Quiebra con un orden que existe para intentar hacer otra cosa”, sostuvo el funcionario internacional, al analizar las razones que explican el respaldo que Milei recibe en distintos sectores a nivel global.

Las conversaciones entre Grossi y Milei sobre la ONU

Grossi también reveló detalles de los encuentros que mantuvo con el Presidente argentino y describió el tono conceptual de sus intercambios.

“Con él he tenido una cosa interesante. Las conversaciones son siempre muy conceptuales. Yo hablé, por ejemplo, de las Naciones Unidas. Tuve que ir a pedirle apoyo, porque él es el presidente de Argentina, aunque yo soy un funcionario internacional”, relató.

El director del organismo nuclear indicó además que uno de los principales temas de discusión fue la mirada crítica de Milei sobre los organismos multilaterales.

“Milei es muy crítico de la ONU además…”, señaló Grossi. Luego explicó cómo eran esos debates: “Esas charlas fueron muy interesantes porque él daba los argumentos de la corriente escéptica, y yo tratando de mostrarle otra cosa”.

“Una figura que ha entrado en la historia”

Para cerrar su análisis, Grossi dejó una definición contundente sobre el lugar que ocupa Javier Milei en la política contemporánea.

“Indudablemente es una figura que ha entrado en la historia”, concluyó el titular del OIEA, al referirse al impacto político e internacional del presidente argentino.

Grossi y su candidatura para liderar la ONU

El pasado 21 de abril, Grossi participó de una audiencia clave ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en el marco de su postulación para suceder a António Guterres.

Tal como había adelantado a Grupo Crónica, durante una exposición de diez minutos y una ronda de preguntas que se extendió por casi tres horas, el diplomático argentino reflexionó sobre la crisis de credibilidad que atraviesan los organismos multilaterales y planteó la necesidad de una profunda reforma dentro de Naciones Unidas.

“Existen grandes interrogantes sobre el valor real de las Naciones Unidas para resolver los problemas, sobre su eficiencia al hacerlo y sobre su capacidad para lograrlo”, afirmó Grossi ante representantes de los 193 países miembros.

Además, sostuvo que “prevalecen el cinismo, la frustración y la tristeza” en torno al funcionamiento de la ONU y advirtió que “la tendencia no es favorable”.

En ese contexto, remarcó la importancia de construir “unas Naciones Unidas modernas, centradas en resultados reales, sostenibles y verificables”.

La candidatura de Grossi ganó relevancia internacional en las últimas semanas luego de que la revista TIME lo incluyera entre las 100 personas más influyentes del mundo, destacando su rol en medio de conflictos armados, tensiones nucleares y desafíos geopolíticos globales.