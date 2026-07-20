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Shakira volvió a ser una de las grandes protagonistas del Mundial 2026, no solo por su presencia durante el torneo, sino, también, por haber encabezado el espectáculo del entretiempo en la final disputada entre Argentina y España; tras el encuentro, que terminó con triunfo español por 1-0 en el tiempo suplementario, la cantante recurrió a sus redes para dejar un mensaje cargado de afecto hacia Lionel Messi y el seleccionado argentino.

La artista colombiana, que interpretó, junto a Burna Boy, la canción oficial del campeonato durante el show del descanso, publicó una historia en su Instagram apenas finalizó el partido; allí, eligió destacar el recorrido realizado por la Selección argentina y, especialmente, la figura del capitán albiceleste. “¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

También, Shakira le dedicó unas palabras especiales a Messi, con quien mantiene una relación de amistad desde hace varios años. “Agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026”, manifestó sobre el rosarino, que, además, también lo definió como “el más grande”.

La cantante cerró ese mensaje con otra frase cargada de cariño hacia el capitán argentino. “¡Siempre en mi corazón!”, lanzó, acompañando la publicación con un emoji de la bandera argentina y otro de un corazón rojo; sin embargo, sus mensajes no estuvieron dirigidos únicamente a la Albiceleste.

Horas después de la consagración española, Shakira también felicitó, públicamente, al equipo dirigido por Luis de la Fuente por la obtención del título; utilizando una fotografía tomada sobre el campo de juego, la artista compartió otra imagen con un breve reconocimiento para los flamantes campeones del mundo. “¡España! Orgullosa de haberlos acompañado otra vez en este Mundial. ¡Felicidades!”, indicó.

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