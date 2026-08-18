Durante “La Casa de los Famosos México” Flor Vigna terminó por sacar, a la luz, un hecho ocurrido hace varios años; la cantante aseguró que Candela Ruggeri se le insinuó a su entonces pareja y, si bien no dio nombres, todo parecería indicar que se trataría de Nicolás Occhiato.

La cantante contó que, años atrás, ella y su novio eran invitados, por separado, a viajes de Disney con quinceañeras acompañados por otro famoso. “Había una chica que se llamaba Candela Ruggeri, que siempre me trataba re bien, re divina, y él fue con ella. Yo, cero celosa, porque mi novio era un amor en ese momento; cuando vuelve, me dice: ‘Cande me tiró onda todo el viaje y, en un momento, se me metió en la cama y me dijo: ‘Ya fue, ¿no?‘“, relató la influencer.

Ella quedó completamente sorprendida, pero, su novio, le pidió por favor que no dijera nada; incluso, reveló el apodo que le pusieron a Ruggeri en la intimidad: “Le decíamos ‘La merecedora’”; por casualidad u obra del destino, dos semanas después de lo sucedido, ambas coincidieron en un evento, pero, según Vigna, jamás abordaron el tema.

“Hay algo medio extraño: si vos tenés química con una amiga, probablemente, también la tengas con tu novio y, a mí, me dolió un montón porque no éramos amigas, pero sí teníamos química. Siempre me quedé con ganas de decírselo, así que… Cande Ruggeri, si estás viendo, sé que le tiraste a mi novio en ese entonces”, arremetió Vigna, sin filtro, en televisión.

“Según mi novio, no pasó nada. Nos amábamos mucho ahí, pero… Bueno, no sé…”, indico.

La influencer reconoció que, si bien siempre quiso encarar a Ruggeri, no lo hizo por respeto a su novio, que le pidió que, por favor, no dijera nada porque lo iba a “vender”; sin embargo, aseguró que él estuvo bien en sincerarse con ella sobre lo ocurrido. “Con ese novio tuve una relación muy buena, muy linda; eso fue cuando tenía 20; fue un noviazgo muy lindo. Los otros también lo fueron, pero ese, creo, que fue el que más me gustó”, sentenció.

Actualmente, Vigna tiene 32 años y su relación con Occhiato duró desde 2014 hasta principios de 2021, por lo que, cuando tenía 20 años, estuvo en pareja con él;

La fuerte reacción de Cande Ruggeri tras los dichos de Flor Vigna

En su descargo, Cande fue contundente al negar la acusación que había hecho Vigna. “Yo soy una mujer con muchísimos valores, jamás me metería en la cama de un hombre casado, con novia… nunca lo hice ni lo voy a hacer. Las cosas no fueron así”, aseguró.

La influencer explicó, además, que el episodio al que se hizo referencia habría ocurrido durante un viaje que realizó junto a otras personas. “Yo me fui de viaje con Manuela, con Nico y, yo, compartí habitación con Manuela”, afirmó, en referencia a la situación que había quedado en el centro de la polémica.

Por eso, Cande indicó que, la versión que comenzó a circular en redes, es falsa. “Estas cosas que están diciendo son totalmente falsas. Desmiento absolutamente todo”, enfatizó.

La influencer también manifestó su molestia por la forma en que, algunos medios y usuarios, comenzaron a referirse a ella después de las declaraciones de Vigna.

“Dejen de poner esos titulares, porque me están diciendo un montón de cosas que no soy y siento que no las merezco”, manifestó.

Ruggeri remarcó que se trata de una historia ocurrida “hace muchísimo tiempo atrás” y que, su intención, era hacer un descargo breve para ponerle un punto final a la polémica.

“Necesito aclararlo por respeto a mi familia, a mi marido y a mi hija”, concluyó.

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