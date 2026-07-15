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El vocero de la Presidencia de la Nación, Adrián Ravier, brindó una conferencia de prensa este miércoles previo a la reunión de la mesa política, donde se analizará el futuro del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa aún no tiene fecha definida para ser enviada al Congreso, ni se confirmó por qué cámara ingresará, aunque desde Casa Rosada descartan que sea la Cámara de Diputados y apuntan a que se presentará ante el Senado Nacional.

Sobre la evolución de los ingresos

Consultado sobre la situación económica, Ravier aseguró:

“El salario real no para de crecer desde la devaluación cuando asumió el gobierno, esa devaluación del 118% para sincerar el tipo de cambio que estaba en 360 y que pasó a 800 pesos en aquel momento. Hubo un breve amesetamiento durante el periodo pre y post electoral del año pasado, pero ha retomado su senda desde marzo de este año, aunque no ha sido un proceso continuo, con altibajos”.

El viaje del viceministro Viola al Mundial

El vocero se refirió también a la polémica por la presencia del viceministro de Justicia, Santiago Viola, en el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza:

“El acuerdo de no viajar al Mundial regía solamente para el presidente y su gabinete nacional, no para funcionarios de rangos inferiores. El viceministro pidió cuatro días de licencia para asistir al encuentro, lo que está dentro de sus facultades”.

Deudas y créditos: “No habrá salvataje”

Ante la consulta por la situación de más de siete millones de personas con problemas crediticios, Ravier descartó cualquier medida de ayuda directa:

“Obviamente no va a haber ningún tipo de salvataje. Lo que habrá es instrumentos de negociación con cada banco para alargar los plazos y reducir las tasas de interés, algo que ya está sucediendo. Pero la gente tiene que aprender a no gastar más de lo que gana. Tanto los bancos deben verificar a quién otorgan créditos, como las personas deben saber hasta dónde pueden acceder: uno agarra la tarjeta, la lleva al límite y al mes siguiente se encuentra muy apretado. Antes muchos no podían acceder a préstamos personales, hipotecarios o prendarios, y ahora tenemos que volver a aprender cuál es el límite que nuestros ingresos nos permiten, hasta qué cuota podemos pagar”.

Explicó además que llevar la tarjeta al límite significa usar todo el crédito otorgado, reduciendo el margen para imprevistos, y recomendó no destinar más del 30% de los ingresos al pago de cuotas.

Por su parte, el periodista Ariel Rodríguez advirtió que la definición resulta polémica:

“Por un lado falta formación financiera, pero por otro hay que ver si esas deudas son por consumos secundarios o por necesidades básicas como alimentos, donde es muy difícil reducir el gasto. El desafío es cómo ayudar sin generar un salvataje generalizado, porque hay miles de personas endeudadas por un fuerte atraso económico”.