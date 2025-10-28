Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El pronto debate sobre la Reforma Laboral que se espera en el Congreso de la Nación genera posturas opuestas entre quienes se encuentran relacionados al mundo del trabajo.

El diputado nacional electo por Chubut Juan Pablo Luque cuestionó en declaraciones a La Opinión Austral la iniciativa y advirtió que no apoyará una ley que “atente contra los trabajadores”.

Por su parte, el empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto -en declaraciones a La Opinión Austral– se mostró a favor de una discusión que genera las bases para la reforma. Pidió que sea con la “participación de los sectores del trabajo“.

El exintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, diputado nacional electo por Chubut.

Luque: “Nunca vamos a votar en contra de los trabajadores”

Juan Pablo Luque fue tajante en su rechazo: “Todo lo que uno va leyendo está completamente en la antípoda de lo que representamos nosotros del peronismo“.

El legislador electo advirtió que desde su futura banca “defenderemos los derechos de los trabajadores, nunca vamos a votar en contra. Bajo ningún punto de vista vamos a acompañar la reforma“, enfatizó.

Sostuvo que el contexto actual busca “dejar en una situación de mucha debilidad a los trabajadores”, tratando de “quitarle derechos a los sindicatos” y “aumentando el horario de jornada laboral, que es todo lo contrario a lo que pasa en cualquier país del mundo avanzado con un salario que no garantiza una remuneración mensual acorde”, “el peronismo ha sido el gran generador de estas políticas y vamos a defenderlas”.

También rechazó el argumento oficial del Gobierno de La Libertad Avanza que aduce la necesidad de avanzar en la reforma para permitir la llegada de inversiones, calificándolo de “un discurso muy simplista”.

Afirmó que “las inversiones van a llegar en tanto en cuanto tengamos seguridad jurídica en Argentina, cosa que no la hay hace bastante tiempo”.

Cuestionó que, por permitir la Ley Bases y la falta de inversión de las petroleras, la región ha perdido “cerca de 10.000 puestos de trabajo más solamente en el sector petrolero” en los últimos dos años, lo que ha generado que “la provincia de Chubut sea la provincia de Argentina que más puestos [de] trabajo perdido en el sector privado”.

Cargó contra la baja actividad petrolera, señalando que “no hay este más perforadores, hay prácticamente tres perforadores en la Cuenca del Golfo, lo cual es lo mismo que nada”.

También criticó la retirada de YPF, a la que “se le permite retirarse de nuestra región cuando nos dejó un pasivo ambiental enorme” y que el gobernador de Chubut permite su salida de Comodoro Rivadavia con “más de 3.000 pozos sin cerrar”.

Concluyó que “primero hay que solucionar esos temas, después vamos a ver cómo solucionamos el resto”.

Finalmente, el electo diputado reconoció que “hay muchas cuestiones de la Ley de Contrato de Trabajo que son antiguas” y que temas como la tecnología y la “inteligencia artificial hoy es una herramienta más de trabajo” deben ser legislados.

Sin embargo, insistió en que no puede ser “sin ningún tipo de discusión” y “sin convocar a los sectores de los trabajadores”, ya que si se consulta solo a las empresas multinacionales, “te van a decir siempre que la variable es el trabajador”.

Raúl “Tato” Cereseto, directivo de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH).

Cereseto: “Reforma laboral sí, hay que dar la discusión”

En contraste, el empresario pesquero de Chubut, directivo de la Cámara de la Flota Amarilla de Chubut (CAFACH), Raúl “Tato” Cereseto, opinó que el debate sobre la modernización laboral es necesario.

El referente del sector privado se posicionó a favor de una reforma, pero con condiciones: “Reforma laboral sí”, pero aclaró que “hay que dar la discusión, no imponerla”.

Cereseto sostuvo que, dado que “han evolucionado todas las relaciones laborales”, los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) también “deberían ser objeto de revisión, al menos modernizarlos”. E

l empresario argumentó que “cambió el mundo de cómo nos relacionamos, pero no de cómo nos relacionamos laboralmente”. Por lo tanto, concluyó que “el debate hay que darlo, con la gente representada en la mesa de discusión”.