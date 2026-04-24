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El gobierno del Reino Unido salió a reafirmar su histórica posición sobre las Islas Malvinas luego de que trascendiera que Estados Unidos evalúa revisar su respaldo diplomático en el contexto de crecientes tensiones con aliados de la OTAN por la guerra contra Irán.

La reacción oficial llegó desde Downing Street después de que un documento interno del Pentágono, revelado por la agencia Reuters, sugiriera evaluar medidas de presión contra países europeos que no habrían acompañado plenamente las operaciones militares lideradas por Washington.

Entre las alternativas analizadas figuraba la posibilidad de reconsiderar el apoyo diplomático a territorios europeos de ultramar, incluidas las Malvinas.

Ante ese escenario, un portavoz del primer ministro Keir Starmer fue contundente: “No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado”.

“El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial, y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, agregó el vocero, quien subrayó además que Londres ha transmitido esa posición “de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses”.

Según consignaron medios británicos como la BBC y The Telegraph, el gobierno también recordó que los habitantes del archipiélago han votado abrumadoramente a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, argumento central en la posición de Londres.

Tensión internacional y presión dentro de la OTAN

El memorándum filtrado reflejaría el malestar de Washington por lo que considera una falta de apoyo de algunos aliados europeos en la ofensiva contra Irán, iniciada el 28 de febrero. Según las versiones, el documento proponía posibles represalias diplomáticas, como limitar el acceso a cargos dentro de la OTAN o revisar compromisos estratégicos.

Fuentes citadas por Reuters señalaron que también se cuestionó a países que no concedieron derechos de acceso, bases y sobrevuelo (ABO), considerados clave para la cooperación militar.

Medios como BBC y The Telegraph replicaron la información, al igual que Sky News, Daily Mail y The Sun.

The Telegraph describió la filtración como una señal de que Washington evalúa “penalizar” a los socios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) reticentes.

Por su parte el Daily Mail amplió que el documento también contempla la suspensión de España de la OTAN a raíz de la decisión del presidente Pedro Sánchez de no permitir el uso de bases militares o espacio aéreo español para ataques contra Irán. Washington cuenta con dos instalaciones clave en territorio español: la Base Naval de Rota y la Base Aérea de Morón.

The Sun, en tanto, citó al almirante Lord West, excomandante de la fragata HMS Ardent durante la guerra de 1982, quien afirmó que Trump “no comprende la OTAN ni el liderazgo de alianzas”.

La disputa por las Malvinas, eje histórico

Las Islas Malvinas —denominadas Falkland por el Reino Unido— son reclamadas por Argentina, que sostiene que fueron ocupadas ilegalmente por fuerzas británicas en 1833.

El archipiélago fue escenario de la Guerra de las Malvinas, un conflicto que dejó 649 soldados argentinos muertos y marcó la historia reciente de ambos países.

Actualmente, el Departamento de Estado de Estados Unidos reconoce la administración británica sobre las islas, aunque mantiene que la disputa de soberanía continúa abierta.