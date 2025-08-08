Residencias médicas: ninguno de los 117 aspirantes que rindieron el segundo examen por sospechas de fraude logró revalidar su nota original Tras detectarse irregularidades en el examen de ingreso a las residencias médicas, 117 aspirantes debieron rendir una segunda prueba. Ninguno logró revalidar su nota original y la mayoría presentó diferencias significativas en su desempeño. El Gobierno ratificó que el mérito y la idoneidad son innegociables en el sistema de salud.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Ninguno de los 117 aspirantes a residencias médicas que volvieron a rendir el examen por sospechas de fraude pudo revalidar su nota original. Lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni este viernes en conferencia de prensa.

“En la mayoría de los casos, la diferencia entre la nota original y la que volvieron a tener es absolutamente escandalosa”, afirmó Adorni con tono crítico.

El vocero también precisó que de los 117 postulantes que se presentaron a esta segunda evaluación, 109 son médicos extranjeros, lo que representa más del 93% del total. Además, aclaró que originalmente eran 141 los convocados a revalidar su puntaje, pero solo el 83% se presentó al nuevo examen.

Escándalo por fraude en las residencias médicas 2025

El Ministerio de Salud tomó la decisión de repetir la evaluación para este grupo luego de detectar incongruencias y posibles filtraciones de respuestas en el examen realizado el pasado 1° de julio. De los 268 sospechosos originales, 127 quedaron eximidos tras una revisión más detallada, mientras que los restantes fueron citados a rendir nuevamente bajo condiciones más estrictas.

Uno de los casos más notorios fue el de un postulante ecuatoriano, denunciado por el Gobierno ante la Justicia por haber utilizado anteojos inteligentes y su celular para comunicarse con terceros y así obtener las respuestas a las 100 preguntas del primer examen.

El alumno denunciado por copiarse captó con anteojos con cámara las preguntas del examen y terceros le enviaban las respuestas.

A pesar de la gravedad de la acusación, fue admitido para rendir la revalidación, aunque no logró alcanzar su puntaje original. Este aspirante formó parte del grupo mayoritariamente extranjero que se presentó al nuevo examen, en el que solo ocho eran egresados de universidades argentinas.

Revalidación con estrictos controles y sin dispositivos electrónicos

El segundo examen se llevó a cabo bajo fuertes medidas de seguridad en el Palacio Libertad (ex CCK), incluyendo prohibición total de dispositivos electrónicos, control estricto en los accesos y vigilancia incluso durante las pausas para ir al baño.

Las nuevas condiciones fueron establecidas mediante la Disposición 61/2025, publicada esta semana en el Boletín Oficial. La normativa buscó “garantizar la seriedad, equidad e integridad” de la evaluación, además de establecer un criterio técnico para validar (o no) los resultados previos.

“Esto no hace más que confirmar lo que defendimos desde el primer día: la salud, el mérito y la idoneidad no se negocian”, enfatizó Adorni. “Y menos aún en un área donde la vida de cualquiera de nosotros puede estar en riesgo”.

Evaluación y criterios de validez

El examen constó de 100 preguntas, con respuestas válidas solo si eran marcadas con tinta negra y de forma específica. Los contenidos evaluados abarcaron desde conocimientos diagnósticos y terapéuticos hasta razonamiento clínico, ética profesional e integración de saberes.

Se aplicó un margen de desvío del 10% respecto a la nota obtenida en julio. Si el aspirante no alcanzaba ese umbral, se tomaba como válida únicamente la nueva calificación. En ningún caso se permitía superar la nota original.

¿Qué sigue?

El Ministerio de Salud prevé publicar los resultados oficiales este viernes a las 14:00, según anticipó Adorni. La expectativa está puesta en cómo impactará este episodio en los futuros procesos de admisión a las residencias médicas y en las decisiones que pueda tomar la Justicia respecto a los casos denunciados penalmente.