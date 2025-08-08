Este 2025, Tini Stoessel regresa a la actuación con “Quebranto” en “Disney+”; la miniserie tendrá mucho drama, suspenso y misterio y contará con seis episodios, los cuales estarán disponibles el próximo viernes 15 de agosto.

Sinopsis oficial de “Quebranto”

En Quebranto, Miranda (Tini Stoessel) es una joven adoptada por una familia argentina, que sufre trastornos de ansiedad los cuales se los atribuye a la angustia que le genera el desconocimiento de sus orígenes, por lo que, para descubrir su pasado, decide volver a México y se da cuenta, con mucho dolor, que la realidad no es lo que pensaba.

Es así como Miranda decide infiltrarse en el corazón de una organización criminal en Ciudad de México de la mano de Javier Lara (Jorge López), sobrino del patriarca y, bajo la protección de Leo (Martín Barba), un exmiembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas.

Pero, en este caso, la búsqueda de la verdad tiene un costo altísimo y, Miranda, tiene que elegir entre la luz y la oscuridad, el perdón y el castigo, el amor de quien está dispuesto a morir por ella y el de quien está dispuesto a matar.

Todos los personajes de “Quebranto”

Tini Stoessel es Miranda Sanguinetti

Es una joven pianista con gran talento, nacida en México y criada en Argentina desde que era bebé por sus padres adoptivos.

Inteligente y muy perseverante, comienza a hacerse preguntas sobre su identidad, lo que la lleva a viajar a su país natal para encontrar las respuestas.

Rafael Ferro y Daniela Vargas son Martín y María José Sanguinetti

Son los padres adoptivos de Miranda, quienes la criaron en Buenos Aires.

La búsqueda que emprende Miranda los llevará a enfrentarse a acontecimientos decisivos del pasado y a mantener nuevas conversaciones reveladoras con su hija.

Daniela Peña es Gabriela

Es la madre biológica de Miranda, proveniente de una familia socioeconómicamente vulnerable de la Ciudad de México.

Su destino trágico la condujo hasta un presente quebrado y marcado por el trauma.

Otto Sirgo es Santiago Lara

Santiago es el abuelo de la familia Lara, padre de Emiliano y Rafael; es un hombre poderoso, con contactos clave en el ámbito político y económico; a pesar de proclamarse retirado, continúa manejando sus negocios en las sombras.

Albi de Abreu es Rafael Lara

Es el hijo mayor de Santiago y el hermano de Emiliano.

Vivió exiliado en Chile, donde mantuvo una relación estrecha con su hijo Javier, alejado de la fortuna y de las maniobras turbias de su familia.

Antonio de la Vega es Emiliano Lara

Es un hombre reservado, serio y leal a su familia; padre de Victoria y Gerardo.

Emiliano está al frente del legendario y millonario negocio familiar. La aparición de Miranda activa recuerdos que había dejado atrás y lo embarca en una nueva misión que cambiará el curso de su vida.

Jorge López es Javier Lara

Hijo de Rafael, nació en México, pero se mudó en su infancia a Chile junto a su padre.

Guapo, seductor y ambicioso, sabe perfectamente lo que desea y va tras ello, dispuesto a jugar a todo o nada. Decidido a esclarecer algunas circunstancias que marcaron su vida, su camino se cruza con el de Miranda.

Lucía Gómez Robledo es Victoria Lara

Hija de Emiliano, creció en una familia dominada por hombres en la que lucha, constantemente, por destacarse.

Inteligente y líder nata, sabe muy bien con quién jugar y cómo.

Sebastián Silveti es Gerardo Lara

Hijo de Emiliano y hermano de Victoria, creció abandonado y dejado de lado por su torpeza e impulsividad; cínico y violento, intenta ocultar sus inseguridades y anhela el reconocimiento de su padre.

Martín Barba es Leo

Ex miembro de las fuerzas especiales de seguridad mexicanas, trabaja junto a su padre como personal de seguridad y es contratado para proteger a Miranda en México.

Leal, idealista, sensible y protector, lucha a diario contra las consecuencias de algunos episodios traumáticos de su pasado.

