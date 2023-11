El Polaco y Barby Silenzi se volvieron a separar y, luego de que ambos lo confirmaran, el periodista Juan Etchegoyen contó en “Mite Live”, programa que él mismo conduce, los verdaderos motivos de la crisis en la pareja.

Los sorprendentes motivos de la separación entre El Polaco y Barby Silenzi

Juan, comenzó diciendo: “Uno no sabe que puede pasar en el futuro, pero, a mí, me decían que “la separación es definitiva y no hay una crisis grande, sino ruptura. Tal como lo dijo Barby”.

Y, continuó: “Lo que no entiendo es esta cosa de los famosos de salir a desmentir el trabajo de un periodista, cuando todo es cierto. De última, no digas nada. Con respeto lo digo”.

Luego, se refirió a la escandalosa interna entre la bailarina y el cantante. “El Polaco se cansó de tantos planteos que le hacía diariamente”, aseguró, y, además, contó que “Barby consideraba que se hacían bastantes gastos innecesarios”.

Por otro lado, reveló lo que le dijo el artista a su círculo íntimo: “Ella no lo deja disfrutar de sus hijas, Sol y Alma, y le molesta que pasen tiempo juntos”.