Ricardo Montaner se presentó en el Movistar Arena el 21, 22 y 27 de febrero y, tras el éxito que tuvo, confirmó una cuarta fecha el 8 de marzo; en diálogo con “Corta por Lozano” (Telefe), el cantante reveló que le gustaría que, el cierre definitivo de su gira mundial “El último regreso”, tenga lugar en la Argentina.

“Tú sabes que mi idea, si Dios quiere, es, en dos años cuando termine el tour, volver en dos años para rematar, para hacer el último concierto del último regreso; yo quiero que sea aquí, en Argentina”, manifestó.

Cuando la conductora interpretó ese cierre como un posible retiro, el artista, aclaró, entre risas: “No, qué no me voy; esa es la misión, pero tengo que ir a trabajar, tengo que ir de gira; por mí, me quedo en Buenos Aires comiendo tortitas negras, muy feliz”.

También, el músico destacó cuánto disfruta su estadía en el país y contó que prefiere alojarse en una casa antes que en hoteles, para sentirse más cómodo durante las giras; en este marco, relató el gesto que tiene su esposa cada vez que lo acompaña. “Entonces, Marlene viaja con los portarretratos; me inunda la casa de portarretratos para que yo sienta que no me fui de mi casa”, confesó.

Finalmente, recordó que su participación en el reality “La Voz Argentina” fortaleció su vínculo con el público local y lo acostumbró a pasar largas temporadas en Buenos Aires, donde asegura sentirse como en su propio hogar.

Leé más notas de La Opinión Austral