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El ajedrez tendrá una importante cita en la capital santacruceña durante el próximo mes de diciembre. Entre el viernes 11 y el domingo 13 se disputará el Abierto “Aniversario de Río Gallegos”, una competencia organizada por la Asociación de Ajedrez Riogalleguense (ADAR), que reunirá a jugadores de distintas edades, categorías y puntos de la provincia y la región.

El torneo se desarrollará bajo el sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de 30 minutos por participante más un incremento de 10 segundos por cada jugada realizada. Uno de los principales atractivos de esta edición será su importante escala de premios, que distribuirá un millón de pesos entre la clasificación general y las distintas categorías especiales.

En la clasificación principal, el ganador se llevará $250.000, mientras que el segundo puesto recibirá $200.000 y el tercero obtendrá $150.000. Por su parte, el cuarto clasificado será premiado con $90.000 y quien finalice en la quinta posición recibirá $60.000.

La organización también estableció reconocimientos especiales que contemplan premios de $50.000 para el mejor jugador con ranking Sub 2100, el mejor Sub 1900, el mejor Sub 1700 o sin ranking, el mejor representante del interior de Santa Cruz y la mejor jugadora de la categoría femenina. Asimismo, se entregarán medallas y presentes a los mejores exponentes de las categorías Sub 16, Sub 13 y Sub 10.

De acuerdo con el reglamento establecido, los premios especiales se otorgarán siempre que haya al menos dos participantes en la categoría correspondiente. Además, no serán acumulables, por lo que cada competidor recibirá el de mayor valor que le corresponda y, en caso de que los importes sean iguales, la organización determinará qué distinción entregar. Para establecer las categorías por ranking, cuando un jugador cuente con coeficientes local (SRG) e internacional (ELO), se tomará como referencia el valor más alto.

En cuanto a las inscripciones, ADAR estableció dos escalas de valores según la fecha en que se concrete el pago. Quienes abonen hasta el 1 de diciembre deberán pagar $30.000 en categoría general y $15.000 para menores de 18 años. En cambio, desde el 2 de diciembre y hasta completar los 50 cupos disponibles, los aranceles ascenderán a $40.000 para mayores y $20.000 para menores de edad. Cabe destacar que los socios de ADAR que se encuentren al día con sus obligaciones y acrediten una antigüedad mínima de seis meses estarán exentos del pago.

Los interesados en participar deberán realizar una transferencia bancaria al alias adar.ajedrez , correspondiente a la ASOCIACIÓN DE AJEDREZ RIOGALLEGUENSE, y posteriormente enviar el comprobante de pago junto con sus datos personales al WhatsApp 2966-542383. La información requerida incluye nombre completo, fecha de nacimiento, ciudad de procedencia e identificación FIDE, en caso de contar con ella. Desde la organización remarcaron que solamente se considerará inscriptos a quienes hayan abonado previamente el arancel correspondiente.

Uno de los aspectos destacados de esta convocatoria será la posibilidad de brindar alojamiento y comidas a jugadores que lleguen desde fuera de Río Gallegos. Para ello, se dispondrán 20 plazas en el Albergue de la Secretaría de Deportes y Recreación de la Provincia de Santa Cruz, ubicado en Lisandro de la Torre 1049. Los servicios comenzarán el viernes 11 con la recepción de los participantes desde las 9:00, el almuerzo a las 12:00 y la cena entre las 20:00 y las 22:00. El sábado 12 se ofrecerá desayuno de 7:00 a 9:00, almuerzo a las 12:00 y cena de 20:00 a 22:00, mientras que el domingo 13 habrá desayuno en el mismo horario y almuerzo a las 12:00. Quienes necesiten utilizar estas instalaciones deberán consultar previamente la disponibilidad de plazas a través del número de WhatsApp habilitado para las inscripciones.

En lo estrictamente deportivo, la actividad comenzará el viernes 11 de diciembre con el cierre de inscripciones previsto para las 15:00 y la ceremonia de apertura a las 16:30. La primera ronda se jugará a las 17:00, mientras que la segunda tendrá lugar a las 18:30. La competencia continuará el sábado 12 con la tercera ronda a las 14:00, la cuarta a las 15:45 y la quinta a las 17:30. Finalmente, el domingo 13 se disputarán las dos últimas rondas, programadas para las 14:00 y las 15:45, respectivamente, mientras que la ceremonia de premiación se realizará a las 17:30.

En materia reglamentaria, el certamen se regirá por las Leyes del Ajedrez de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) correspondientes a 2023. En caso de igualdad en el primer puesto, se priorizará el resultado de la partida individual entre los jugadores involucrados, siempre que el encuentro no haya terminado en tablas. Para las restantes posiciones se aplicarán, en orden, el Buchholz mediano, excluyendo la puntuación más alta y la más baja; el Buchholz tradicional total y, finalmente, el sistema progresivo.

Con una atractiva propuesta deportiva, importantes premios económicos y facilidades para recibir a representantes de otras localidades, el Abierto “Aniversario de Río Gallegos” buscará reunir a la comunidad ajedrecística en tres jornadas de competencia y camaradería. De esta manera, la capital santacruceña se prepara para convertirse en punto de encuentro del ajedrez regional, en una convocatoria que promete convocar tanto a jugadores experimentados como a jóvenes talentos y aficionados de distintas categorías.