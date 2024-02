Tras esta situación, Reyes tomó la palabra y expresó: “Es difícil hablar en este momento, creo que debemos respetar a los poderes del Estado. Lamentablemente, debo recordar que la pobreza infantil alcanza el 56 por ciento, que tenemos un 43 por ciento de pobres, un 10 por ciento de indigentes y más de 18 millones de argentinos se saltan las comidas”.

Enfatizó que, según una encuesta realizada por el Observatorio de Psicología de la UBA, “el 70 por ciento de los jóvenes argentinos quiere irse del país porque no encuentra oportunidades”, y que en la lucha contra la corrupción, “ocupamos el puesto 98 de 180 países, compartiendo ese lugar con Bielorrusia, Etiopía y Zambia”.

En este contexto, la legisladora de la Unión Cívica Radical le preguntó al presidente de la Cámara, Martín Ménem: “¿A usted le parece que no se tiene que debatir? ¿A usted le parece que tengamos que estar en este espectáculo lamentable?”.

“No queremos más chicos comiendo de los tachos de basura, no queremos más jóvenes yéndose del país, no queremos más jubilados rogando por una jubilación digna después de haber trabajado toda la vida. Estamos convencidos que aún en estas tremendas diferencias, hay que dar las herramientas, no al gobierno sino a los argentinos”, añadió.

Acto seguido, lanzó fuertes críticas a los funcionarios que abandonaron el recinto: “La desinversión, la mafia, la corrupción, las obras inconclusas… ahora que el pueblo dijo que quería cambiar y terminar con este entramado mafioso, se retiran para “ocuparse de la seguridad”, cuando se tienen que ocupar de llenar estas bancas y dar el debate, pero le tienen miedo”.

Reyes denunció que “la corrupción es un tema que no podemos dejar de lado, nos han metido en una estructura mafiosa política, sindical, económica, empresarial. Estas cosas que suceden es para no dejar trabajar al parlamento, esto también es mafia señor presidente”.

En esa misma línea, se refirió a la provincia de Santa Cruz y la Patagonia, afirmando que la ley “hizo lugar a la mirada federal, a la ley de pesca que se retiró y de que no se va a eliminar la zona fría”. También aludió a YCRT y sostuvo que “es una empresa que sufrió desinversión, pero los mineros están poniendo en peligro sus vidas y dispuestos a ponerse en funcionamiento”.

“La corrupción los atravesó, pero no es la corrupción de los trabajadores, sino de la política que tomó esta empresa. Del 2015 al 2019, en YCRT se logró exportar dos buques de carbón, y eso es lo que estamos en condiciones de hacer ahora”, comentó al respecto.

En el cierre de su intervención, dijo que “la desburocratización del estado, la eliminación de costos, la eliminación de vallas que se le ponen a los ciudadanos continuamente, terminar con los quioscos y terminar con la corrupción son cosas que al kirchnerismo le asusta y va a utilizar cualquier excusa para ponerle fin”.