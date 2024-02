Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco del debate de la Ley Ómnibus que se lleva adelante en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner criticó severamente el protocolo antiquepequete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En principio, el diputado nacional de Unión por la Patria admitió que su fuerza política “se quedó en muchas cosas a mitad de camino”. Además, expresó: “En mi caso en particular, me tocó dar un paso al costado, al frente, para un lado, para el otro, no importa, y dejar la conducción de un bloque por estar en desacuerdo. Ni dejé el bloque, ni dejé de acompañar al bloque en las siguientes votaciones”.

Seguidamente, el legislador enfatizó que “venimos de una manifestación enorme el 24 de enero, prácticamente sin incidentes. Por qué hoy con un puñado de miles se pone en riesgo, no solo a los que vienen a manifestarse, que puede haber alguno o alguna que quizás se extralimite, pero también se pone en riesgo a los agentes de la policía. Como sucedió el 24, que en un momento quedaron un montón de cadetes en medio de columnas que respetaron y no trataron de hacerle daño a nadie”.

Aseveró que “no es acting, a veces tomarse 30 minutos y ver qué pasa, y ver que frene, y evitar muertos o tragedias está bien. Tomarnos unos minutos nada más. Si ustedes van a seguir pensando igual y yo también”.

En tan sentido, enfatizó que “lo que le estaba pidiendo el presidente de mi bloque y también a la bancada opositora no es un acting, son 20 minutos para ver qué pasa. En mi caso tengo afuera compañeros con los que milito hace 10 o 15 años”.

Subrayó que “no vinieron todos los que podemos movilizar, solamente son compañeros que tenían ganas de acompañar el debate, nada más. Como también lo hicieron otras organizaciones políticas que también tienen representantes acá adentro y otras que no”.

A propósito, manifestó que “incluso ustedes que quieren sacar esta ley no pueden hacer una situación mucho mejor. Realmente no hay una magnitud afuera que pueda ocupar las calles. Puede pasar que algunos se vayan. pero son las 8 , 9 de la noche en la ciudad de Buenos Aires y ¿tanto vale una calle?”.

En alusión a Patricia Bullrich, cuestionó: ¿Tanto vale demostrar que me pongo en ministra fatal de seguridad y no se me va uno al cordón?”. Máximo recordó que “el presidente Néstor Kirchner le sacó las armas a las manifestaciones para que nadie más muriera. Y para que ningún policía aparte quedara expuesto. Porque el poder político manda a la policía, mata y después la entrega”.

“¿Sabe cuál es el problema de algunos que vociferan? El día que le pongan un fierro en la cabeza a alguien que quieren, ya sea por política o por seguridad… Tenemos la mejor de las voluntades para todos los debates, y si vamos a ver qué sucede afuera es solamente para que haya la menor cantidad de argentinos y argentinas lastimados, trabaje en una fuerza de seguridad o no. Para que haya militantes políticos que puedan expresar su descontento ahí afuera”, sentenció. Tensión frente al Congreso: enfrentamientos y detenidos Nuevos enfrentamientos entre policías y manifestantes se produjeron este jueves a las afueras del Congreso durante el debate en la Cámara de Diputados de la denominada ley Bases, lo que llevó a legisladores del kirchnerismo y la izquierda a presentar una moción para suspender la sesión, lo que fue rechazado por la mayoría del cuerpo legislativo. Los incidentes se produjeron cuando la policía se empeñó en hacer cumplir el protocolo antipiquetes que prohíbe los cortes de calles en las avenidas que rodean al Congreso, pese a la cantidad de manifestantes convocados por organizaciones sociales y de izquierda que se oponen a la aprobación de la ley. MIRA TAMBIÉN Ana María Ianni advirtió que la Ley Ómnibus “avasalla los derechos de los argentinos” Roxana Reyes: “La corrupción es un tema que no podemos dejar de lado”

Durante varios minutos se vieron escenas de violencia, y enfrentamientos cara a cara de manifestantes con la policía, que usó balas de goma, gases lacrimógenos, camiones hidrantes y motocicletas para sacar a los militantes de la calle y subirlos a la plaza o a la veredas.

El móvil de Crónica HD que hacía la cobertura en vivo en el lugar, registró el momento en el que los efectivos policiales detuvieron a un hombre, que sería militante de una de las organizaciones de izquierda y movimientos sociales convocados.

“Estábamos haciendo una intervención artística en la vereda, y nos rompieron todo, igual que hicieron ayer”, expresó una mujer, quien manifestó su repudio al accionar policial. Según pudo averiguar Crónica HD, el manifestante detenido sería el chofer y sonidista de la organización MST. En la secuencia de imágenes, se observa a un hombre con camiseta de Boca Juniors y lentes negros, que es aprehendido por las autoridades, luego de un breve intercambio de palabras. Además, los uniformados procedieron al secuestro de las banderas, reclamadas por los militantes, que se indignaron por lo sucedido.

A través de redes sociales, la Revista Cítrica denunció que la “policía hirió con bala de goma a nuestro compañero fotógrafo Rodrigo Ruiz. La represión es brutal en estos momentos en las inmediaciones del Congreso y están realizando detenciones ilegales”.

Varios diputados de la izquierda, del kirchnerismo y de otros sectores de la oposición salieron del recinto para interiorizarse de lo que pasaba en la plaza (entre ellos Máximo Kirchner, Nicolás del Caño y Miriam Bregman). En ese contexto, Romina del Pla lanzó dentro del recinto una moción para que el debate en la cámara baja entre en receso y el jefe del bloque kirchnerista, Germán Martínez, avaló la propuesta y pidió un cuarto intermedio hasta las 21. El pedido fue rechazado en una votación a mano alzada por la mayoría de diputados que prefirieron seguir con la sesión. Pasadas las 19.30 una docena de móviles celulares, camionetas 4×4, dos carros hidrantes y un colectivo de la Gendarmería Nacional se establecieron sobre la avenida Entre Ríos frente a la plaza de los dos Congresos, en refuerzo de un centenar de efectivos de la Policía Federal que se encontraban apostados en una fila que mantenía a los manifestantes dentro del radio de la plaza. En ese marco se dieron los enfrentamientos entre los manifestantes, entre ellos del centro de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, trabajadores de Madygraf y la agrupación Unidxs por la Cultura, y se produjeron empujones contra los efectivos, quienes respondieron con balas de goma produciendo corridas de manifestantes perseguidos por motos, incluso sobre la vereda. MIRA TAMBIÉN Ley Ómnibus: enfrentamientos entre policías y manifestantes frente al Congreso Tensión frente al Congreso: enfrentamientos y detenidos “No se puede naturalizar que se detenga gente en la vereda, vamos a entrar y pedir una reunión con los presidentes de bloque para suspender la sesión hasta que levanten el operativo”, dijo Bregman. En tanto Nicolás Del Caño aseguró a los medios presentes que dialogó con el jefe de Gendarmería a cargo del operativo, quien le dijo “que iban a sacar a la gente porque no van permitir que corte la calle”. También la diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz bajó del recinto. “Bajamos a verificar la información, lo que nos está llegando a los teléfonos, y voy a volver a hablar con el bloque porque están reprimiendo al pueblo que esta pacíficamente manifestándose en rechazo a la ley que se quiere llevar puesta la Republica”, dijo. Pasadas las 20 se sumaron a los reclamos en las inmediaciones del Congreso para solicitar que termine la represión los diputados de UxP Santiago Cafiero, Julia Strada, Maximo Kirchner, Cecilia Moreau, Aldo Leiva, Leandro y Sergio Palazzo entre otros. “Convocamos a una movilización, si alcanza, en la vereda del Congreso, y si se desborda se desborda. El derecho a manifestarse es inalienable, no lo puede prohibir una ministra”, había advertido antes de los incidentes el dirigente del Polo Obrero Eduardo Belliboni.