Rubén Martínez, secretario de Turismo de Santa Cruz, participa de la Feria Internacional de Turismo y dialogó con el Grupo La Opinión Austral que lleva adelante una cobertura especial.

“Asombrado de la cantidad de gente, el stand está con mucha gente interesada por nuestra provincia. hay predilección por nuestros paisajes y lo vemos por la gente que se acercó”, dijo.

Más rutas aéreas

Al referirse a la próxima temporada de verano, precisó que los destinos de Santa Cruz demandan “mayor conectividad, trabajamos fuertemente en esto. Recientemente llegó la nueva programación con Flybondi, tendremos conectividades nuevas”.

Santa Cruz tendrá 16 vuelos semanales y nuevos destinos, “ya tenemos conectividad con Ushuaia y Buenos Aires, ahora se va a sumar Córdoba desde diciembre. Será un punto de ingreso para el turismo brasileño que es muy potente”, destacó.

Otra de las expectativas es “generar muchos negocios para nuestros operadores y sobre todo reunirnos con la Secretaría de Turismo de la Nación por las rutas. Para tener una buena temporada es necesaria buena infraestructura“.

Destinos

En otro orden, ratificó que Santa Cruz posee destinos como El Chaltén y El Calafate que traccionan solos, mientras que “el trabajo que tenemos que hacer es mostrar el maravilloso mundo de nuestras costas y la Ruta Nacional N° 40 que tiene mística con paisajes increíbles y una estepa alucinante”.

“Tenemos que potenciar estos corredores y trabajamos con operadores, vamos a potenciarlos para que la gente pueda disfrutar de distintos paisajes en una provincia que es maravillosa”, precisó. Las otras iniciativas apuestan al “enoturimo, turismo religioso y deportivo”.

Adelantó que el próximo martes se realizará el lanzamiento del Winter Swimming World Cup Argentina 2026 y vamos por al sede mundial del 2028. “Vamos por todo, Santa Cruz se lo merece y este turismo deportivo es un segmento muy fuerte”, precisó.

En esta línea, observó que el 11 de octubre habrá una actividad de nado en Lago Posadas, mientras que el 25 de octubre la competencia running “Ultra Fitz Roy”.

Con la mirada puesta hacia adelante, precisó que se trabaja en una actividad de nado en aguas frías hacia noviembre próximo cuando se cumpla un nuevo aniversario del pacto binacional Argentina- Chile del Lago Buenos Aires.

Por último, dijo que “el trabajo que se hace con el privado es el que hace falta para que seamos competitivos”, “tenemos que ir todos juntos y acompañar al sector privado en rondas de negocios y que se potencien para salir al mercado”.