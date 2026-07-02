La expectativa por un nuevo compromiso de la Selección Argentina se vive con intensidad en Miami y Crónica TV llevó a sus televidentes una cobertura diferente e impactante. A bordo de un helicóptero, el periodista “Rulo” Schijman realizó un recorrido aéreo por algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad estadounidense, en la previa del encuentro entre la Scaloneta y Cabo Verde por los 16avos de final.

Durante la transmisión en vivo, las cámaras captaron imágenes únicas de Fisher Island, Brickell, Downtown, Fort Lauderdale, el Miami Beach Convention Center y las tradicionales playas de Miami, en una cobertura que combinó turismo, color y toda la pasión de los hinchas argentinos.

“Nos dieron chalecos salvavidas”: la divertida confesión de Rulo

Antes de despegar, el periodista reconoció que el vuelo le generaba cierta tensión y compartió una divertida anécdota con los televidentes.

“Estoy bastante nervioso. Nos dieron chalecos salvavidas“, contó entre risas, al explicar que gran parte del recorrido se desarrollaba sobre el agua.

Ya instalado en la aeronave, el cronista describió el clima que se vive en la ciudad a horas del partido. “La expectativa en este momento es total. Ayer nos encontramos con muchos argentinos que vinieron para el partido y la gente está sacada. Esto me sacó del partido y me distrajo; ahora estamos yendo al banderazo”, expresó durante la transmisión.

Fiebre por conseguir entradas para Argentina vs. Cabo Verde

La presencia masiva de hinchas argentinos convirtió a Miami en una verdadera sede albiceleste. Miles de fanáticos viajaron sin entradas y buscan conseguir un lugar para presenciar el encuentro que se disputará al día siguiente desde las 18:00 (hora argentina).

En el mercado de reventa los tickets llegaron a ofrecerse entre 1.500 y 1.800 dólares, aunque conseguir uno resulta prácticamente imposible debido a la escasa disponibilidad.

Durante la cobertura también se reveló una llamativa estrategia de algunos simpatizantes argentinos. Un grupo de hinchas contactó directamente a futbolistas de Cabo Verde, quienes viajaron sin sus familias, con la intención de comprarles las entradas de protocolo asignadas por la organización al valor oficial.

Camino al gran banderazo argentino

El espectacular sobrevuelo formó parte de la cobertura especial rumbo al tradicional banderazo de los hinchas argentinos en la playa de Miami, convocado para las 14:00 (hora argentina), donde miles de fanáticos comenzaron a reunirse para alentar a la Selección antes del partido.

La “Ruloneta” recorrió Miami a casi 200 km/h

El helicóptero realizó un vuelo a baja altura bordeando la costa y alcanzó una velocidad de 192 kilómetros por hora, permitiendo registrar imágenes panorámicas de los sectores más exclusivos de la ciudad.

Entre ellos se destacó Fisher Island, la isla privada que posee uno de los valores por metro cuadrado más altos de Estados Unidos, además del moderno distrito financiero de Brickell y la costa de Fort Lauderdale.

La aeronave pertenece a Malcolm, un reconocido empresario inmobiliario de la zona, propietario de importantes desarrollos residenciales frente al mar, quien utiliza el helicóptero para traslados particulares.

Con una propuesta distinta, Crónica TV mostró una previa inédita del partido de la Selección Argentina, combinando información, entretenimiento y postales espectaculares de Miami desde el aire, mientras la ilusión de los hinchas argentinos continúa creciendo a horas de un nuevo desafío de la Scaloneta.