Los incendios en la Cordillera en Chubut retrocedieron, pero aú se sostienen focos de fuego que restan por ser sofocados para poner fin a la pesadilla que vive la comunidad desde hace más de una semana.

LU12 AM680 Radio Río Gallegos entrevistó a Sabina Bisama, integrante de la “Brigada Andina de Autoconvocados” de la “Comarca Andina de Chubut“, brindó detalles sobre la crítica situación que atraviesa la región.

Para colaborar, la brigada dispone del alias “patagonia.utt.mp”. Quienes colaboren deben enviar el comprobante a “birgada. andina@gmail.com” con el motivo: “donación brigada andina”. De no cumplir con estos pasos, la brigada no podrá usar de los fondos, estos pasos les permite a los voluntarios sostener la transparencia en el uso de los fondos destinados a motobombas, mangueras y herramientas.

Despues de la lluvia

Tras el alivio momentáneo de las precipitaciones, la voluntaria explicó que, si bien “la lluvia nos vino muy bien a todos” y “permitió un respiro ante el agotamiento físico, el escenario sigue siendo complejo“.

“Sabemos que está prendido y que es enorme; estamos volviendo a reorganizarnos para seguir colaborando“, señaló, remarcando que se trata de un incendio de interfase donde el fuego amenaza directamente las viviendas integradas al bosque.

Los voluntarios trabajando en la lucha contra los incendios. FOTO: BRIGADA ANDINA

¿Qué es la brigada?

La Brigada Andina funciona desde hace cinco años de manera autogestiva, sosteniéndose exclusivamente mediante donaciones de la comunidad. El objetivo principal del grupo es la defensa de las casas y la asistencia técnica a los vecinos.

“No ganamos nada; lo que hacemos es comprar equipos para poder seguir defendiendo las casas y lo que podamos de bosque“, explicó. Actualmente, trabajan bajo el amparo legal de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) mientras avanzan hacia la conformación de una cooperativa.

Labor articulada

El trabajo de los autoconvocados que habitan la “Comarca Andina” se realiza de forma articulada con las instituciones oficiales, respetando el trabajo de brigadistas y bomberos de nación y provincia que luchan contra el fuego desde hace más de una semana.

Bisama enfatizó a la “Decana de la Patagonia” que la presencia de la brigada ocurre cuando las fuerzas estatales están desbordadas: “El trabajo articulado tiene un gran efecto y eso ha fortalecido muchísimo a la comunidad de la comarca“.

Asimismo, hizo un llamado a la prevención ciudadana, advirtiendo que es fundamental limpiar el combustible forestal alrededor de las viviendas. “Se puede trabajar en conjunto con la naturaleza, no es necesario pensar en la devastación del bosque para poder limpiar esas casas”, sostuvo.

Señalaron que la solidaridad de las personas es muy grande. FOTO: BRIGADA ANDINA

Jornadas imprevisibles

Por su parte, Gastón, otro voluntario de la brigada, describió a LU12 AM680 la imprevisibilidad y la tensión que se vive en el terreno. “Implica salir sin saber a dónde vas a ir; querés llegar a un lado y no podés pasar por el viento o porque se corta la ruta, y terminás ayudando en otro lado”, relató.

Expresó su preocupación por ciertos episodios de sabotaje detectados en la zona, como la rotura de toma de agua, lo que genera un estado de alerta constante. “Nos quieren poner alerta de todos lados para que la energía se distribuya y no podamos ayudar“, denunció, vinculando estas situaciones con intentos de desprestigiar la labor de los grupos autoconvocados. Asimimo, relató que permanentememnte reciben rumores de la precensia de personas que intentan quemar los bosques por diferentes frentes.

Finalmente, Gastón aclaró que la brigada no interviene en la “cabeza” del incendio por una cuestión de seguridad y respeto a los especialistas. “La idea no es ir a la cabeza porque no estamos totalmente preparados; dejamos a los brigadistas que vayan a esos lugares y nosotros vamos a ayudar a los vecinos que no tienen recursos“, precisó.

La estrategia del grupo se centra en la distribución de equipos en distintos puntos de la comarca, entendiendo que la intencionalidad de los focos y la sequedad del terreno convierten a la región en una “caja de fósforos”.