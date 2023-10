Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un polémico episodio ocurrió durante el encuentro en el que la Selección Argentina le ganó 1-0 a Paraguay. Aparentemente, el jugador paraguayo Antonio Sanabria discutió con Lionel Messi y lo escupió por la espalda.

Esto no solo generó la reacción de los hinchas argentinos en las redes sociales, sino también del mismísimo capitán rosarino. Y es que después del partido disputado anoche por las Eliminatorias Sudamericanas, habló con la prensa sobre la presunta agresión por parte de Sanabria y sostuvo que prefería “no darle importancia”.

“En el vestuario me dijeron que un chico me había escupido y la verdad ni se quién es y no lo vi. Tampoco quiero darle importancia porque sino va a salir a hablar en todos lados y es peor, se va a hacer conocido y mejor dejarlo ahí”, expresó Messi.

Sanabria desmiente el escupitajo a Messi

Luego de que se vitalizara esta confusa imagen, el delantero del seleccionado de Paraguay se defendió y desmintió el supuesto escupitajo a La Pulga mediante un posteo en sus redes sociales.

“Me veo en la obligación de salir a desmentir lo que pasó anoche. Por el simple hecho de ver a mi familia afectada y por recibir múltiples amenazas por un hecho que nunca pasó”, manifestó Sanabria este viernes en sus historias de Instagram.

“No haría nunca nada parecido hacia un compañero de profesión ni a ninguna persona por respeto. ¿Qué ejemplo le estaría dando a mis hijas cometiendo un acto así? Les recomiendo que vean todas las imágenes”, agregó.

Una toma de la transmisión televisiva, con el delantero paraguayo de espaldas y frente al astro argentino, generó la duda sobre un escupitajo lanzado como respuesta a un entredicho producto del juego.

No obstante, desde otra perspectiva, se comprueba que Sanabria salivó hacia adelante, en dirección a Messi, pero sin intención de agredirlo ya que éste se encontraba a una distancia considerable para su alcance.