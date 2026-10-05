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Santa Cruz cerró su participación en los Juegos Nacionales Evita Adulto Mayor 2026, que se llevaron adelante en San Juan y reunieron a adultos mayores de distintos puntos del país en una nueva edición de este encuentro deportivo nacional.

La delegación santacruceña fue protagonista durante las jornadas de competencia, no solo por los resultados obtenidos en las diferentes disciplinas, sino también por el espíritu de compañerismo, integración y encuentro que caracterizó la experiencia compartida junto a representantes de todo el país.

El principal logro para Santa Cruz llegó en el Circuito de Habilidades Motrices, donde la delegación provincial alcanzó el primer puesto y se quedó con la medalla de oro, coronando una destacada actuación en esta disciplina.

Otro de los resultados sobresalientes se produjo en Sapo femenino, donde Inés Almonacid, representante de Puerto San Julián, obtuvo el tercer puesto y la medalla de bronce. En la rama masculina, Santa Cruz también tuvo una buena actuación al finalizar en el quinto lugar.

A lo largo de la competencia, los representantes provinciales participaron además en una amplia variedad de disciplinas. En ajedrez, Santa Cruz finalizó en el decimoséptimo puesto, mientras que en tejo femenino alcanzó el octavo lugar y en la rama masculina terminó en la decimocuarta posición. En truco, la delegación se ubicó en el décimo puesto.

El tenis de mesa también tuvo participación santacruceña en sus diferentes modalidades, con un undécimo puesto tanto en la categoría femenina como masculina y en la competencia mixta. En tenis, la provincia finalizó en el decimotercer lugar, mientras que en newcom ocupó la decimosexta posición.

En pádel, Santa Cruz consiguió el octavo puesto en la categoría femenina y el séptimo en la masculina. Por su parte, en natación la delegación provincial terminó en el decimocuarto lugar.

La orientación también contó con una importante presencia santacruceña. María Eva Álvarez finalizó en el decimocuarto puesto, Dorila Gladiz López ocupó el decimoctavo lugar, Luis Leguizamón terminó noveno y Ernesto Pío concluyó en la vigésima primera posición. En las competencias por duplas, Santa Cruz alcanzó el vigésimo noveno puesto en duplas mixtas femeninas y el trigésimo cuarto en duplas mixtas masculinas.

De esta manera, la delegación provincial culminó su participación en los Juegos Nacionales Evita Adulto Mayor 2026 con el orgullo de haber representado a Santa Cruz en una competencia que, más allá de los resultados deportivos, volvió a poner en valor la actividad física, la integración y el compañerismo.

Con una medalla de oro, un tercer puesto y numerosas actuaciones en las distintas disciplinas, Santa Cruz cerró su paso por San Juan dejando como saldo una experiencia deportiva que trascendió los resultados y estuvo marcada por la amistad, el encuentro y la alegría de representar a la provincia.