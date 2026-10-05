Tras haber confirmado que su historia de amor con Yago Lange había llegado a su fin tras cuatro años de relación, Juana Viale volvió a convertirse en el centro de atención; la conductora sorprendió a los comensales y a la audiencia de “La noche de Mirtha” (El Trece) al realizar una llamativa e íntima confesión sobre el estado actual de su vida sentimental.

La nieta de Mirtha Legrand mantenía un distendido ida y vuelta con sus invitados cuando la charla se derivó hacia las cuestiones afectivas; en ese entonces, la presentadora hizo una revelación sorpresiva, dejando flotando una serie de interrogantes sobre el vínculo que mantiene en el presente.

Cuando Barbie Simons comenzó a relatar que estaba enamorada, Viale tomó la palabra para reflexionar sobre los comentarios de la vida privada de los demás, y, expresó: “Yo no conecto con lo que se cuenta de la vida de los demás, nunca sé nada”.

Aprovechando el pie, el periodista Luis Novaresio, quien decidió ir al hueso y le consultó, directamente, a la anfitriona: “¿Vos estás enamorada?”; sin titubear y con absoluta honestidad, la actriz contestó sincera: “Yo estoy enamorada”.

La declaración tomó por sorpresa a Simons, quien intervino para acotar: “Pero vos llevas bastante de novia…”. Ante la suposición de su invitada, la conductora se apuró en aclarar cuál es su verdadero estado civil: “No, yo no estoy en pareja”.

Frente a la reacción de la invitada, quien retrucó diciendo “Ah, pero pensé que estabas”, la nieta de Legrand explicó la diferencia entre su sentir y su estatus sentimental: “Pero, bueno… no estoy; estoy enamorada, pero no estoy en pareja”.

Buscando profundizar en el misterioso cuadro amoroso de la presentadora, Novaresio, indagó: “¿Sos correspondida?”; lejos de extenderse en detalles, la conductora comentó sin profundizar y prefirió eludir la respuesta dejando el tema picando: “No lo sé, vamos a un corte”.

Esta singular revelación en la mesa se produce muy poco tiempo después de que la propia Juana disipara los rumores de ruptura que circulaban en los medios tras varias semanas; en su paso por el ciclo “Otro Día Perdido“, la actriz reconoció que no estaba más en pareja con Yago Lange tras cuatro años; en aquella oportunidad, aseguró: “No seguimos juntos”.

Leé más notas de La Opinión Austral