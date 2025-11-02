Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Minero de Argentina publicó el “Informe Mensual: Origen Provincial de las Exportaciones Mineras Octubre 2025” por el cual dio a conocer el comportamiento de las comercializaciones de este segmento de la industria nacional.

En septiembre pasado, la “industria madre” en todo el país concretó “exportaciones por USD 557 millones, significó un incremento interanual del 34,3%“, “en los primeros 9 meses de este año las ventas a los mercados internacionales totalizaron USD 4.213 millones“. Se trató de un “32,9% superior en comparativa a igual periodo del 2024″.

Del total de las transacciones realizadas, el “98,4% fue explicado por 5 provincias: Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca”, según el informe oficial.

A su vez, “la participación acumulada en los primeros 9 meses de 2025 que explican estas provincias fue también 98,4%”, se añadió.

Las estadísticas dieron cuenta que el oro fue el metal más exportado con el 85,9%.

Provincias

El informe – al que accedió La Opinión Austral– destacó que en el noveno mes del año, “la minería explicó el 76,8% de las transacciones totales en aquellas 5 provincias (Santa Cruz, San Juan, Jujuy, Salta y Catamarca), mientras que en el acumulado de los primeros 9 meses de 2025 este porcentaje alcanzó el 79,3%”.

Separando en cada provincia observamos que durante septiembre de 2025 los porcentajes fueron: Santa Cruz 91,4%, Catamarca 89,2%, San Juan 82,0%, Jujuy 79,7%, y Salta 38,7%.

Mientras que en el “acumulado enero-septiembre las exportaciones mineras explicaron los siguientes porcentajes de ventas al exterior: Catamarca 92,1%, San Juan 85,3%, Santa Cruz 84,4%, Jujuy 80,4%, y Salta 47,5%”.

En nueve meses, Santa Cruz implicó el 37,3% de las exportaciones metalíferas argentinas.

Santa Cruz

En el mes analizado, las ventas externas de la industria minera de Santa Cruz alcanzaron los “USD 226 millones, incrementándose en un 17,3% respecto a septiembre de 2024, siendo el nivel más alto de Santa Cruz para este mes de que se tenga registro”.

En el acumulado del año, la “provincia suma USD 1.569 millones, lo que marca para este distrito un crecimiento interanual de 27,0% respecto al mismo periodo de 2024″.

Asimismo, se indicó que en el periodo “la minería representó el 91,4% de las ventas al exterior de la provincia, aumentando su participación respecto al 84,6% que alcanzó en septiembre de 2024, fecha que exportó USD 192 millones en minerales”.

Así, en los “primeros 9 meses la minería explicó el 84,4% de las exportaciones totales santacruceñas, mientras que en el mismo periodo del 2024 la participación fue de 77,6%, cuando exportó USD 1.235 millones en minerales”.

La canasta minera exportadora de septiembre está compuesta casi en su totalidad (99,9%) por minerales metalíferos. Durante este mes el oro representó el 89,6% y la plata el 10,3%.

Otras provincias

San Juan es la provincia que compite palmo a palmo con Santa Cruz en el ranking de las exportaciones. En septiembre pasado, la provincia cuyana “exportó USD 142 millones, creciendo un 56,8% respecto a septiembre de 2024″. En el acumulado del año, “sumaron USD 1.325 millones, lo que le implicó a la provincia un crecimiento interanual de 37,0% respecto al mismo periodo de 2024″.

Este rubro industrial “aumentó su participación en las exportaciones provinciales, que pasaron de acumular el 68,4% de las ventas totales al exterior en septiembre de 2024 (cuando la minería sanjuanina exportó USD 91 millones) a alcanzar el 82,0% en el mismo mes de 2025”.

Por último, en las provincias del NOA (Catamarca, Jujuy y Salta) las transacciones mineras del periodo analizado alcanzaron los USD 180 millones, observándose un crecimiento interanual de 42,3%, explicado por un aumento en los volúmenes exportados del litio. En el acumulado los primeros 9 meses de 2025 las exportaciones mineras de estas provincias suman USD 1.251 millones, concluyó el informe nacional.