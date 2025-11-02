Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juanita Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli, denunció que fue amenazada de muerte y que ya realizó la exposición formal en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal; la modelo emitió un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde dio detalles del duro momento que atraviesa.

Con la publicación de un extenso mensaje en sus redes, Juanita expresó, por primera vez, su propia versión sobre lo que vive dentro del entorno familiar, el miedo y la decisión de poner límites personales luego de atravesar una situación de amenaza.

“Durante muchos tiempo, elegí callar; callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad, para proteger a quienes amo, pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”, comenzó diciendo la influencer.

Tras estos dichos, reveló: “Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite; fui amenazada, y, aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé”.

Por otro lado, dio a entender que lo vivido viene por el lado de enemigos de su padre. “Durante años prioricé a mi familia, especialmente a mi papá, por encima de mí misma; lo hice desde ese amor incondicional que uno tiene por su familia, pero, en ese instinto, me fui olvidando de mi misma, de mi salud emocional y mis propios límites; hoy, elijo recuperarlos”, indicó.

“No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá ha tomado; creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero si me afectan profundamente; no puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, remarcó.

“Llevar este apellido es algo que siempre asumí con orgullo; dé lo que representa, el peso que tiene, la historia, la exposición que conlleva y la felicidad que ha generado a muchos durante años; justamente, por respeto a ese nombre y por respeto a mí misma, elijo hablar”, dijo Juana.

Y, concluyó: “Hablo desde el amor y desde el miedo, porque, más allá de todo, él siempre será mi papá y lo amo, pero ser su hija no puede significar vivir con miedo; no lo merezco”.

Finalmente, dejó de seguir a su padre en Instagram y, también, a su hermana Candelaria.

Marcelo Tinelli habló de la amenaza que recibió Juanita

Este domingo, Tinelli utilizó sus redes sociales a para responder a las críticas que recibió de su hija menor, Juana Tinelli; las declaraciones del conductor se produjeron tras un comunicado emitido por la joven de 22 años, quien reveló haber recibido amenazas y expresó su hartazgo ante la exposición pública derivada de las decisiones de su padre.

En un gesto que priorizó el lazo familiar y el cariño, Marcelo publicó una emotiva fotografía junto a Juanita, acompañada de un mensaje conciso: “Te amo siempre, mi pebe, con toda mi alma”; de esta manera, el conductor buscó demostrar el afecto que lo une a la hija que tuvo con Paula Robles, distanciándose del escándalo mediático en el que quedó envuelto.

Antes de dedicarle este mensaje de amor, Tinelli había compartido otra historia en la que brindó su propia versión sobre el difícil momento que atraviesa la familia.

El conductor explicó el drama que vive su hija a raíz de los hechos recientes. “Habrán podido ver que mi hija Juani tuvo una experiencia muy dolorosa para ella y para todos nosotros, con esta amenaza que recibimos”, expresó él.

Tinelli manifestó la preocupación de la familia y aseguró estar tomando medidas para resolver la situación.“Estamos muy tristes y preocupados por lo que pasó,y ocupándome para llegar hasta el fondo de la investigación y dar con los verdaderos responsables”, aseguró.

Además, hizo un llamado a la mesura y la privacidad, destacando que él sería la fuente de cualquier información futura. “Les pido, por favor, que respeten mi reserva, ya que, en este tema, no voy a hacer declaraciones y cualquier cosa que ustedes tengan que saber, se los voy a comunicar. Muchas gracias”.

